Верховная Рада Украины поддержала законопроект №8300, направленный на реформу системы автострахования. Документ получил голоса 294 депутатов.

Законопроект о реформе автострахования — ключевые изменения

По словам одного из авторов документа — народного депутата Ярослава Железняка, после принятия закона автогражданка должна стать “действенной”. Также документ предусматривает несколько основных положений.

Повышение страховых сумм

Оно будет происходить постепенно и достигнет максимальных размеров страховых выплат в соответствии с уровнем, установленным в странах Европейского Союза.

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Быстрое осуществление гарантийных выплат

Вводится механизм быстрой выплаты компенсаций пострадавшим лицам за страховщиков-банкротов. Вместо нескольких лет, срок выплат сокращается до 90 дней.

Прямое урегулирование ДТП

В случае аварии, где ущерб нанесен только транспортному средству, потерпевшее лицо сможет обращаться за страховой выплатой к своему страховщику, даже если виновник аварии не застрахован.

Расширение применения “европротокола”

Законопроект расширяет возможности оформления заявления о страховом возмещении при ДТП без участия полиции, что упростит процесс урегулирования для участников дорожно-транспортного происшествия.

Реформа автострахования: текст законопроекта

Реформа автострахування

Народные депутаты также договорились, что ряд важных правок для индустрии страхования будут добавлены в законодательство в ближайшее время по инициативе комитета.