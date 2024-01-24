Конец зимы всегда приносит перемены — это касается многих аспектов, в том числе и цен на АЗС. Самое время узнать, какие цены ждут водителей на бензин, дизель и газ в конце зимы 2024.

Аналитик консалтинговой компании Нафторынок Александр Сиренко дал прогноз цен на топливо в феврале 2024 года.

Что будет с ценами на топливо

По словам эксперта, снижение цен на АЗС продолжится и в феврале 2024. Этому поспособствуют сразу несколько факторов.

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— Среди них — низкая котировка на нефтепродукты в ЕС, а также укрепление гривны к доллару и евро за последние пару недель. Сюда можно добавить уменьшение спроса на нефтепродукты в период зимы, — отметил Сиренко.

Прогноз цен на бензин и дизель в феврале 2024

Аналитик утверждает, что на АЗС происходит снижение цен.

— На сегодня средняя цена за литр бензина и дизеля составляет около 50,60 грн. Даже те крупные сети АЗС, которые продают топливо по 54-55 грн/л, они предоставляют клиентам скидку, и итоговая стоимость составляет 51-52 грн. И они тоже рано или поздно снизят цену, — отметил Александр.

Ожидается, что февраль 2024 мы встретим с ценами 45-49 грн/л за бензин и дизель.

Цены на газ в феврале 2024

По прогнозам, стоимость газа на АЗС также продолжит снижаться.

— По состоянию на конец января, средняя цена на газ составляет 27,60 грн/л, а крупные компании будут продавать и по 25-26 грн за литр — такая ситуация будет и в феврале, — подытожил эксперт.

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