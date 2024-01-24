Кінець зими завжди приносить зміни – це стосується багатьох аспектів, зокрема й цін на АЗС. Саме час дізнатися, які ціни чекають на водіїв на бензин, дизель і газ наприкінці зими 2024.

Аналітик консалтингової компанії Нафторинок Олександр Сіренко дав прогноз цін на пальне в лютому 2024 року.

Що буде з цінами на пальне

За словами експерта, зниження цін на АЗС продовжиться і в лютому 2024 року. Цьому посприяють одразу кілька факторів.

Зараз дивляться

– Серед них – низьке котирування на нафтопродукти в ЄС, а також зміцнення гривні до долара і євро за останні кілька тижнів. Сюди можна додати зменшення попиту на нафтопродукти в період зими, – зазначив Сіренко.

Прогноз цін на бензин і дизель у лютому 2024

Аналітик стверджує, що на АЗС відбувається зниження цін.

– На сьогодні середня ціна за літр бензину і дизеля становить близько 50,60 грн. Навіть ті великі мережі АЗС, які продають пальне по 54-55 грн/л, вони надають клієнтам знижку, і підсумкова вартість становить 51-52 грн. І вони теж рано чи пізно знизять ціну, – зазначив Олександр.

Очікується, що лютий 2024 року ми зустрінемо з цінами 45-49 грн/л за бензин і дизель.

Ціни на газ у лютому 2024

За прогнозами, вартість газу на АЗС також продовжить знижуватися.

– Станом на кінець січня, середня ціна на газ становить 27,60 грн/л, а великі компанії продаватимуть і по 25-26 грн за літр – така ситуація буде і в лютому, – підсумував експерт.

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