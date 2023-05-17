Средние цены на украинских АЗС в среду, 17 мая, продолжают снижаться.

Премиальный бензин марки А-95+ подешевел на 5 копеек — 47,65 грн/л.

Стоимость А-95 снизилась на 19 копеек — до 45,15 грн за литр.

Бензин марки А-92 подешевел на 4 копейки (43,53 грн за литр).

Дизельное топливо реализуют по 43,72 грн за литр. Это на 18 копеек дешевле, чем вчера.

Только автогаз подорожал на 1 копейку. Его стоимость составляет 21,75.

Стоимость топлива в сетях автозаправочных станций

Источник: AutoRia