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Подешевели все виды топлива, кроме автогаза: цены на АЗС 17 мая

17 мая 2023, 09:05
Бедрак Виктория редактор ленты
Бензин, пальне, дизель, АЗС
Источник: Depositphotos

Средние цены на украинских АЗС в среду, 17 мая, продолжают снижаться.

Премиальный бензин марки А-95+ подешевел на 5 копеек — 47,65 грн/л.

Стоимость А-95 снизилась на 19 копеек — до 45,15 грн за литр.

Бензин марки А-92 подешевел на 4 копейки (43,53 грн за литр).

Дизельное топливо реализуют по 43,72 грн за литр. Это на 18 копеек дешевле, чем вчера.

Только автогаз подорожал на 1 копейку. Его стоимость составляет 21,75.

Стоимость топлива в сетях автозаправочных станций

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Источник: AutoRia

Теги
АЗС Бензин Дизельне пальне Цены на бензин
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