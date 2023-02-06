В понедельник, 6 февраля, стоимость топлива не изменилась.
Бензин марки A-95+ реализуют на АЗС в среднем по 50,46 грн/л.
A-95 продается по 48,62 грн/л.
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Бензин марки А-92 обойдется в 47,31 грн/л.
Литр дизельного горючего предлагают по 52,43 грн/л, автогаз – 26,3 грн/л.
На АЗС самая низкая цена на популярный A-95 – 45,88 грн/л, самая высокая – 53 грн/л. Дизельное топливо на заправках стоит в диапазоне 49,90-57,99 грн/л. Автогаз реализуют по 23,95–32 грн/л.
Источник: AUTO.RIA
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