На выходных цены на топливо в Украине упали. Так, бензин категории А-92 подешевел на пять копеек. В среднем его можно купить за 47,87 грн/л.

Цены на бензин категории А-95 по сравнению с предыдущим днем ​​не изменились и колеблются в пределах 49,33 грн/л. Стоимость бензина А-95+ составляет 50,03 грн/л.

Средняя цена дизельного топлива на украинских АЗС также не изменилась и колеблется в пределах 53,73 грн/л.

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В то же время автогаз в Украине 29 октября подорожал на 10 копеек. На АЗС его можно найти в среднем за 28,28 грн.

Дизельное топливо по самым низким ценам можно купить на таких АЗС: UPG (52 грн/л), Укрпетроль (52,50 грн/л), Рур групп (52,99 грн/л), Укрнафта, Авиас (53 грн/л).

Цены на автогаз колеблются в следующих пределах: UPG (27,41 грн), Укрнафта (27,91 грн), Авиас (27,97 грн), KLO (28,23 грн).

Самый дешевый бензин А-95 можно найти на следующих АЗС: Укр-Петроль (46,20 грн/л), UPG (47,40 грн/л), АМИС (48,49 грн/л), Авиас, Укрнафта (49 грн/л).