Фазы Луны влияют почти на все сферы нашей жизни, поэтому их нужно учитывать при планировании важных событий. В лунном календаре на июнь 2024 года есть немало благоприятных дней, во время которых можно браться за новые дела, делать бьюти процедуры или же отправляться в путешествие.

Однако будут периоды, когда лучше посвятить время себе, чтобы избежать проблем и конфликтов с другими людьми. Факты ICTV публикуют лунный календарь на июнь 2024 года, чтобы вы могли заранее распланировать первый месяц лета.

Фазы Луны в июне 2024 года

1-5 июня — убывающая Луна.

6 июня — новолуние.

7-21 июня — растущая Луна.

22 июня — полнолуние.

23-30 июня — убывающая Луна.

Лунный календарь на июнь 2024: благоприятные дни

Согласно лунному календарю на июнь 2024, наиболее благоприятные дни приходятся на 4, 5, 7, 11, 12, 13, 19, 20, 27 числа.

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4 июня

Благоприятное время для проведения различных финансовых операций, сделок и решения вопросов с недвижимостью. При этом может появиться желание комфорта и уюта, захочется посетить театр или кино, расслабиться и вкусно поужинать.

5 июня

Время быстрых и энергичных дел. Стоит заняться вопросами и проблемами, которые не требуют особой концентрации внимания и больших затрат. Благоприятный день для новых покупок или ремонта. Полезно прислушиваться к советам друзей и партнеров.

7 июня

Удачный день для начала цикла физических упражнений или диеты. Любые начинания в этот день получают дополнительную энергетическую подпитку. Сегодня не стоит поддаваться влиянию негативных эмоций.

11 июня

Благоприятный период для общения, развлечений и организации различных мероприятий. У многих людей в этот день обостряется интуиция, к которой нужно прислушиваться.

12 июня

Работа, которая требует вдумчивого и серьезного подхода, будет удаваться достаточно легко. Благоприятный день для любых банковских операций, неплохо будут идти дела с недвижимостью, торговлей и посреднической деятельностью.

13 июня

Можно отправляться в путешествие или менять место жительства. Однако к новым делам, которые запланированы на это время, стоит тщательно подготовиться.

19 июня

Не бойтесь принимать важные решения, смело беритесь за новые начинания и проекты. Вероятен всплеск творческой энергии и активности.

20 июня

Лучшее время для решения дел, связанных с юриспруденцией и правовыми вопросами. Любые бюрократические проблемы будут решаться на удивление легко. Также это удачный день для укрепления семейных отношений.

27 июня

День творческой и физической активности. Выделите время на активный отдых, путешествие или занятия искусством. Также полезными будут водные процедуры и любые физические упражнения.

Благоприятные дни для разных дел по лунному календарю на июнь 2024 года

Благоприятные дни для путешествий: 5, 8, 12, 14, 17, 20, 22, 24, 27, 28.

Благоприятные дни для новых начинаний: 5, 6, 8, 14, 16, 20, 26, 27.

Благоприятные дни для финансовых или юридических дел: 4, 8, 14, 15, 20, 26, 27, 28.

Благоприятные дни для творчества и спорта: 5, 6, 8, 12, 13, 15, 20, 26, 27, 28.

Благоприятные дни для межличностных отношений (деловых и романтических): 5, 8, 12, 13, 19, 22, 23, 26, 27, 28.

Благоприятные дни для похода к врачу: 3, 6, 8, 12, 17, 20, 26.

Неблагоприятные дни в июне 2024 года