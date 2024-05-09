Фази Місяця впливають майже на всі сфери нашого життя, тому їх потрібно враховувати при плануванні важливих подій. У місячному календарі на червень 2024 року є чимало сприятливих днів, під час яких можна братися за нові справи, робити б’юті процедури або ж вирушати у подорож.

Однак будуть періоди, коли краще присвятити час собі, щоб уникнути проблем і конфліктів з іншими людьми. Факти ICTV публікують місячний календар на червень 2024 року, щоб ви могли заздалегідь розпланувати перший місяць літа.

Фази Місяця у червні 2024 року

1-5 червня – спадний Місяць.

6 червня – новий Місяць.

7-21 червня – зростаючий Місяць.

22 червня – повний Місяць.

23-30 червня – спадний Місяць.

Місячний календар на червень 2024: сприятливі дні

Згідно з місячним календарем на червень 2024, найбільш сприятливі дні припадають на 4, 5, 7, 11, 12, 13, 19, 20, 27 числа.

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4 червня

Сприятливий час для проведення різних фінансових операцій, угод та розв’язання питань із нерухомістю. Водночас може з’явитися бажання комфорту та затишку, захочеться відвідати театр або кіно, розслабитися та смачно повечеряти.

5 червня

Час швидких та енергійних справ. Варто зайнятися питаннями і проблемами, що не вимагають особливої ​​концентрації уваги і великих витрат. Сприятливий день для нових покупок або ремонту. Корисно прислухатися до порад друзів і партнерів.

7 червня

Вдалий день для початку циклу фізичних вправ чи дієти. Будь-які починання в цей день отримують додаткове енергетичне підживлення. Сьогодні не варто піддаватися впливу негативних емоцій.

11 червня

Сприятливий період для спілкування, розваг та організації різноманітних заходів. У багатьох людей у ​​цей день загострюється інтуїція, до якої потрібно прислухатися.

12 червня

Робота, яка вимагає вдумливого та серйозного підходу, буде вдаватися досить легко. Сприятливий день для будь-яких банківських операцій, непогано йтимуть справи з нерухомістю, торгівлею та посередницькою діяльністю.

13 червня

Можна вирушати у подорож або змінювати місце проживання. Однак до нових справ, які заплановані на цей час, варто ретельно підготуватися.

19 червня

Не бійтеся ухвалювати важливі рішення, сміливо беріться за нові починання та проєкти. Ймовірний сплеск творчої енергії та активності. 20 червня Найкращий час для вирішення справ, пов’язаних з юриспруденцією та правовими питаннями. Будь-які бюрократичні проблеми вирішуватимуться напрочуд легко. Також це вдалий день для зміцнення родинних стосунків. 27 червня День творчої та фізичної активності. Виділіть час на активний відпочинок, подорож або заняття мистецтвом. Також корисними будуть водні процедури та будь-які фізичні вправи.

Сприятливі дні для різних справ за місячним календарем на червень 2024 року

Сприятливі дні для подорожей: 5, 8, 12, 14, 17, 20, 22, 24, 27, 28.

Сприятливі дні для нових починань: 5, 6, 8, 14, 16, 20, 26, 27.

Сприятливі дні для фінансових або юридичних справ: 4, 8, 14, 15, 20, 26, 27, 28.

Сприятливі дні для творчості та спорту: 5, 6, 8, 12, 13, 15, 20, 26, 27, 28.

Сприятливі дні для міжособистісних стосунків (ділових і романтичних): 5, 8, 12, 13, 19, 22, 23, 26, 27, 28.

Сприятливі дні для походу до лікаря: 3, 6, 8, 12, 17, 20, 26.

Несприятливі дні у червні 2024 року