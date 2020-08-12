Подробный гороскоп на неделю с 10 до 16 августа 2020 года составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

С 11 по 15 августа Уран будет в стадии стационарности, Марс соединяется с Черной Луной, что активизирует кармические темы, проблемы поколений. Действуя на Марс, Черная Луна подчиняет личную волю низшим побуждениям и инстинктам.

Черная Луна – фиктивная планета, которая показывает темную сторону сознания, не отработанную карму и слабые места психики. Это воронка, в которую происходит слив энергии, поэтому может не остаться сил для развития и движения вперед.

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Дело, начатое в этот период, будет развиваться не так, как запланировано. Чем выше уровень духовного развития человека, тем легче пройдет эта неделя. Не привязывайтесь к материальному, направьте энергию на самопознание, внутреннюю работу. Многие осознают свое предназначение.

С 16 августа Уран перейдет в фазу ретроградного движения до 14 января 2021 года.

Гороскоп для Овнов

Вам захочется проявить свое Я, готовы идти на риск. Поэтому есть вероятность получить травму или оказаться в неприятных обстоятельствах. Благоприятное время для предпринимательской деятельности. Склонны быстро принимать решения, однако не забывайте об анализе и разумном планировании. Подходящие дни для деловых переговоров, финансовых сделок и посредничества. Способность к планированию, координации действий и предприимчивости в общении с коллегами и деловыми партнерами, помогут вам достичь взаимовыгодного сотрудничества.

Гороскоп для Тельцов

Хороший период для сдачи экзаменов или зачетов, защиты дипломов и проектов, а также для поездок, связанных с рекламной, общественной или творческой деятельностью. Важно оставаться спокойными, иначе можете забыть что-то важное. Неожиданные события могут повлиять на семейные и личные отношения, а также на деловую сферу. Не ввязывайтесь в конфликты, хотя вы часто можете наблюдать ссоры. Вас могут пытаться обмануть, предоставить неверные сведения, поэтому лучше никому не верить на слово, а важную информацию перепроверять.

Гороскоп для Близнецов

В это время обычно появляются непредвиденные срочные дела, которые будут сильно отвлекать. Возможны проблемы со связью, дорожные происшествия, срывы договоренностей, нарушение планов. Поездки нерациональны, так как могут сопровождаться множеством мелких неприятностей. Будьте внимательны, в этот период увеличивается количество краж. Лучше не принимать важных решений, повременить с подписанием договоров, соглашений, контрактов, ведь существует вероятность, что вы упустите важную деталь.

Гороскоп для Раков

Старайтесь рационально использовать свои физические, психические и материальные ресурсы. То, чего вы так яростно добиваетесь в это время, в результате будет не нужно или будет даже вредно. Отпустите ситуацию, будьте мягче, проявляйте внимание и заботу по отношению к ближним. Не стоит переходить на новое место работы, говорить о своем повышении с руководством, демонстрировать результаты своего труда – не оценят. Если есть возможность, пойдите в отпуск, если начальник не отпускает – не настаивайте. В этот период вас могут пытаться обмануть или списать на вас свои ошибки.

Гороскоп для Львов

В этот период возникает склонность к идеализации той или иной страны, чужой культуры. Общение с иностранцами в это время более проблематично, есть вероятность столкнуться с неприятностями. Особенно опасайтесь нелегальной международной деятельности и попыток втянуть вас в этот процесс. Любовные взаимоотношения из прошлого могут переместиться в настоящее. Вам могут льстить в этот период, ослаблять вашу бдительность красивыми словами, а за спиной проворачивать различные дела. При необходимости, вы сможете без препятствий покинуть родные места. Если выехали в другую страну, изучите ее традиции, культуру, чтобы не оказаться в неприятной ситуации.

Гороскоп для Дев

Бытовые вопросы отнимают много сил и энергии. Однако в этот период у вас огромная роль в жизни окружающих. Люди, которые рассчитывают на эту вашу роль, являются для вас ориентиром, помогают правильно скоординировать свои действия, обеспечить гармонию и сотрудничество. Ваша активная общественная жизнь может способствовать романтическим увлечениям. Некоторые из ваших самых заветных желаний могут осуществиться и в этом могут помочь друзья и единомышленники. Из совместной работы над каким-нибудь проектом или в общественной организации может вырасти взаимное чувство.

Гороскоп для Весов

Повседневный распорядок жизни вашей семьи может быть нарушен неожиданным событием или приходом гостей. Возможны ссоры, разногласия из-за семейных планов. Даже если вы стремитесь остаться в одиночестве, окружающие найдут способ нарушить его. Добиваться поставленных целей в одиночку будет гораздо труднее, чем вместе с партнером. В большинстве ситуаций первый шаг делают другие люди, предоставляя вам возможность решать, как поступить в дальнейшем. Хороший период для организационных мероприятий, изучения и применения прогрессивных методов труда и технологий, приобретения оргтехники.

Гороскоп для Скорпионов

Это благоприятное время для того, чтобы заняться написанием, изданием или покупкой книг. Стремление к сотрудничеству, решению совместных проблем, а также общение с родственниками со стороны супруга, принесет много позитивных эмоций. Удачный период для рекламы, привлечения клиентов, все это может совпадать с началом романтических взаимоотношений. Благоприятное время для решения юридических вопросов и оформления документов, поиска деловых связей с иностранцами, поездок за границу, привлечения к партнерству зарубежных фирм, предприятий.

Гороскоп для Стрельца

Совместные доходы и социальное положение, приобретенные благодаря браку либо деловому партнерству, будут иметь серьезное значение в предстоящих событиях. Романтические увлечения станут особенно активными. Вы можете получить преимущества, связанные с кредитами, налогами или страхованием. Продуктивным будет участие в групповой работе, когда можно сохранить индивидуальность, оставаясь в коллективе. Ваша значимость в профессиональной сфере значительно возрастает. Возможно, вам понадобится решать вопросы наследства или улаживать финансовые проблемы других людей. Прибыль возможна через использование личных контактов, любовных связей.

Гороскоп для Козерогов

Возможны изменения, связанные с юридическими вопросами, контрактами, доходами родных и партнерством. Компромисс возможен, хотя достичь его не так легко, как кажется на первый взгляд. Приложите усилия для гармонии во взаимоотношениях, способствуйте сотрудничеству ради достижения общих целей. Полагайтесь на себя, свои знания, получайте консультации у профессионалов, так как окружающие могут не выполнять своих обещаний в этот период. Вся ответственность сейчас лежит на вас, благодаря вашим усилиям может быть налажена эффективная работа.

Гороскоп для Водолеев

В этот период могут испортиться отношения с соседями и близкими родственниками. Причиной недоразумений станет подозрительность, безосновательное недоверие в одних вопросах и чрезмерное доверие в других. Новые знакомства в это время вряд ли будут продуктивными. Старайтесь активно использовать свои старые связи. Остерегайтесь сплетен. Может возникнуть необходимость в командировках. В целом в поездках следует быть внимательными, увеличивается количество ДТП в этот период. Предпочтительны лишь деловые поездки, развлекательные лучше отложить до лучших времен.

Гороскоп для Рыб

Деньги и материальные вопросы становятся объектом ваших сомнений и терзаний. Вас будет преследовать искушение заработка денег аморальными способами. Следите за своим имуществом, вас могут обворовать или повредить ваши вещи. Возникают конфликты с домашними, родителями и детьми из-за финансовых разногласий. Если всю энергию направить на физическую работу, а не на выяснение отношений, то вместе с родными можно сделать очень много полезных дел. Главное, сдерживать себя в эмоциях, не раздражаться по мелочам.

Любовный гороскоп

Чтобы построить счастливые и крепкие отношения в 2020 году, необходимо знать сильные и слабые стороны вашего партнера, предпочтение и то, что человек не любит больше всего.

Также нужно учитывать период знакомства и собственное положение дел. Чтобы вы были в курсе всего и точно не ошиблись в своем выборе, Факты ICTV создали любовный гороскоп на 2020 год.