Відпочинок на природі – одне з улюблених занять для українців особливо під час довгих вихідних. Оскільки через пандемію коронавірусу вікенди за кордоном для багатьох скасовуються, то відпочинок на свіжому повітрі може стати непоганою альтернативою.

Це може бути відпочинок на природі біля річки, в лісі або на дачі, але для всіх цих зборів необхідний певний список необхідних речей та їжі.

Факти ICTV склали перелік того, що потрібно взяти з собою на відпочинок на природі.

Що взяти з собою на природу з їжі:

питна вода та ще раз вода! Вона ніколи не буває зайвою;

сіль, спеції, соуси, оцет (до речі, корисний не тільки на кухні, а й в боротьбі з володарем при укусах комах);

зелень, овочі і фрукти, а також дрібна сира картопля, яку можна буде спекти;

хліб, масло, сир, копченості – для “розігріву” і закуски, поки готується шашлик;

соки для дітей та напої для дорослих;

якщо є спиртне, то, як правило, на “ура” йдуть соління і розсіл;

десерт, але не варто занадто захоплюватися солодким.

Беріть їжу з розрахунком на себе та на сусіда. Але при цьому пам’ятайте про те, що продукти, які швидко псуються, краще відставити в сторону – на сонці та теплому повітрі вони можуть призвести до отруєнь.

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Добре, якщо у вас є сумка-холодильник, яка допоможе зберегти продукти в холоді. При бажанні подібний холодильник можна змайструвати вдома – на дно звичайної сумки укладіть пляшку з крижаною водою, а зверху – продукти.

Щоб відпочинок був максимально комфортним, вам варто взяти необхідне для цього спорядження:

палатка, навіс або тент;

столик для пікніка і складні стільці;

підстилка, килимок, каремат;

гриль і мангал, а до них шампури, сірники, запальничка, топірець, папір і, можливо, навіть дрова.

Для приготування їжі на природі вам точно знадобиться скатертина та целофан, яким можна буде накрити продукти від сонця чи дощу. Також, варто подбати про те, у що складати м’ясо або на чому готувати салат. Для цього не забудьте:

пару ножів, консервний ключ, штопор, обробна дошка, терка;

посуд для пікніка: тарілки, склянки, ложки, вилки (до речі, в магазинах в великому асортименті продаються набори для пікніка в зручній і практичній упаковці або сумці для пікніка);

пара мисок для салатів і тарілок для нарізки;

сміттєві пакети.

Не забудьте зібрати з собою аптечку. Скуповувати піваптеки необов’язково, проте засобами для надання першої допомоги не нехтуйте. Візьміть серветки, туалетний папір, рідке мило, сонцезахисні та засоби від комах. Крім того, краще захопити з собою бинт, пластир, зеленку та перекис, активоване вугілля, знеболювальні та серцеві препарати.

В ідеалі, варто зібрати аптечку, яку ви зможете брати не тільки на природу але і в інші поїздки. У ній обов’язково повинно бути:

сухі паперові та вологі гігієнічні серветки, звичайне або рідке мило, туалетний папір;

засоби захисту від сонця і обвітрювання, а також від комах відповідно до віку відпочиваючих – для дорослих і дітей;

засоби від порізів, забитих місць, опіків: бинт, пластир, зеленка, перекис водню, а також спеціальний ранозагоювальний бальзам;

засоби від розладу шлунка, активоване вугілля;

болезаспокійливі препарати;

серцеві препарати;

антиалергічні засоби;

особисті медикаменти і засоби по догляду та гігієни.

Також не забудьте взяти на природу головний убір, сонцезахисні окуляри, теплу кофту чи куртку. Також продумайте розваги: підійде м’яч, бадмінтон, тарілка, гітара, плеєр, фотоапарат.

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