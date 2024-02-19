Понад мільйон мандрівників взяли участь в опитуванні щодо найпопулярнішого туристичного напрямку на 2024 рік. Загалом в рейтингу від видання Time Out опинилося понад 500 міст, але одне з них обійшло всі інші.
Найкраще місце для відпочинку в Європі – вибір туристів
На думку мандрівників, що взяли участь в опитуванні, найбільше цього року їм хочеться відвідати Марбелью – курорт на півдні Іспанії. Це місто особливо люблять гравці у гольф та любителі шопінгу. Сонце та море приваблюють поціновувачів пляжного відпочинку, а місцева кухня – гурманів. Тут є три ресторани, що мають зірки Мішлен.
Вочевидь, вплинуло на вибір туристів і те, що подорож іспанською Ривʼєрою скоро може спроститися. Адже невдовзі Марбелья має бути поєднана залізничним маршрутом з Малагою.
Перша двадцятка рейтингу популярних туристичних напрямків на 2024 рік
Вибір мандрівників охопив різні за настроєм, атмосферою та краєвидами місця. У першу трійку, крім Марбельї, увійшли Монако та Мальта.
Шосте місце посіла Рига – столиця Латвії. Старе місто є об’єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, а ще тут є популярний в інстаблогерів район в стилі модерн. Окрім цікавої архітектури, Рига приваблює туристів різними фестивалями.
На 16-му місці опинилися Фарерські острови, що особливо популярні серед мандрівників, які прагнуть побачити незайману природу та чудові краєвиди. Загалом перші 20 міст у рейтингу розташувалися так:
- Марбелья, Іспанія
- Монако
- Мальта
- Женева, Швейцарія
- Батумі, Грузія
- Рига, Латвія
- Мадейра, Португалія
- Флоренція, Італія
- Лондон, Великобританія
- Рейк’явік, Ісландія
- Леж-Кап-Ферре, Франція
- Сієна, Італія
- Острів Понца, Італія
- Порто-Веккіо, Корсика, Франція
- Виноробний регіон Шампань, Франція
- Фарерські острови
- Сірміоне, Ломбардія, Італія
- Піран, Словенія
- Ньюквей, Корнуолл
- Тасос, Греція
Раніше ми вже публікували рейтинг найпопулярніших туристичних напрямків Європи за версією американського сайту подорожей TripAdvisor. У ньому перше місце посів Лондон.