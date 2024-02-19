Понад мільйон мандрівників взяли участь в опитуванні щодо найпопулярнішого туристичного напрямку на 2024 рік. Загалом в рейтингу від видання Time Out опинилося понад 500 міст, але одне з них обійшло всі інші.

Найкраще місце для відпочинку в Європі – вибір туристів

На думку мандрівників, що взяли участь в опитуванні, найбільше цього року їм хочеться відвідати Марбелью – курорт на півдні Іспанії. Це місто особливо люблять гравці у гольф та любителі шопінгу. Сонце та море приваблюють поціновувачів пляжного відпочинку, а місцева кухня – гурманів. Тут є три ресторани, що мають зірки Мішлен.

Вочевидь, вплинуло на вибір туристів і те, що подорож іспанською Ривʼєрою скоро може спроститися. Адже невдовзі Марбелья має бути поєднана залізничним маршрутом з Малагою.

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Перша двадцятка рейтингу популярних туристичних напрямків на 2024 рік

Вибір мандрівників охопив різні за настроєм, атмосферою та краєвидами місця. У першу трійку, крім Марбельї, увійшли Монако та Мальта.

Шосте місце посіла Рига – столиця Латвії. Старе місто є об’єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, а ще тут є популярний в інстаблогерів район в стилі модерн. Окрім цікавої архітектури, Рига приваблює туристів різними фестивалями.

На 16-му місці опинилися Фарерські острови, що особливо популярні серед мандрівників, які прагнуть побачити незайману природу та чудові краєвиди. Загалом перші 20 міст у рейтингу розташувалися так:

Марбелья, Іспанія Монако Мальта Женева, Швейцарія Батумі, Грузія Рига, Латвія Мадейра, Португалія Флоренція, Італія Лондон, Великобританія Рейк’явік, Ісландія Леж-Кап-Ферре, Франція Сієна, Італія Острів Понца, Італія Порто-Веккіо, Корсика, Франція Виноробний регіон Шампань, Франція Фарерські острови Сірміоне, Ломбардія, Італія Піран, Словенія Ньюквей, Корнуолл Тасос, Греція

Раніше ми вже публікували рейтинг найпопулярніших туристичних напрямків Європи за версією американського сайту подорожей TripAdvisor. У ньому перше місце посів Лондон.