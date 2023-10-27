Албанія – країна, яка вабить туристів неймовірної краси пляжами, як піщаними, так і гальковими, природою, смачною кухнею та унікальною культурною спадщиною. Ідеальний час для відвідування країни – з кінця серпня по жовтень. Щоправда, готуйтеся до прохолодних вечорів та моря. Тому разом із туристичною експерткою Юлією Жолтишевою ми розкажемо, що робити у країні восени, куди краще їхати та у скільки обійдеться відпочинок.

Найпопулярніші курорти Албанії

Ксаміль

Один з найпівденніших курортів країни, який часто називають “європейськими Мальдівами”. Та врахуйте, що шлях з аеропорту до нього непростий.

– Від аеропорту треба їхати до 7 годин гірським серпантином. Але він того вартий. Там Іонічне море, білосніжні пляжі, затишні бухти і дуже інстаграмні локації. Є й коротший маршрут – цього року були популярні рейси з Варшави до грецького острова Корфу, а далі поромом до Ксаміля, – розповідає Юлія Жолтишева.

Ксаміль – це частина національного заповідника Бутринт, який перебуває під опікою ЮНЕСКО. Серед туристичних об’єктів варто відвідати руїни античного міста, фортецю Лікурс, а ще поїхати до джерела Блакитне око.

Зараз дивляться

– Це природна локація. Карстове джерело, глибиною орієнтовно 45 м, а то й більше. Точно досі не можуть дослідити, бо вода там специфічна. Коли у неї щось занурюють – вона все виштовхує. Це дуже цікава і популярна локація. Там можна просто з пірсу стрибнути. Вода дуже холодна навіть у спекотну погоду. Є там де й погуляти. Вхід до національного парку безкоштовний, – розповідає туристична експертка.

А ще, відпочиваючи на курорті, можна спланувати поїздку поромом на острів Корфу. Проїзд в обидва боки обійдеться у €40-50 за людину.

Дуррес

Одне з найстаріших міст Європи. Його ще називають “маленьким Римом”. Там є на що подивитися – мечеть Фатіха, римські лазні, руїни венеціанської і візантійської фортець. До речі, їхати з аеропорту Тирани в Дуррес недовго – орієнтовно 40 хвилин.

– Це дуже старе місто, засноване у VII столітті до нашої ери, розташоване всього за 30 км від Тирани. Зі столицею його пов’язує сучасний автобан, тому дістатися можна досить швидко. Одного дня буде достатньо, аби оглянути основні пам’ятки. Можна також прогулятися по Албанському бульвару, – радить Юлія Жолтишева.

Вльора

Курорт на стику морів Іонічного та Адріатичного. Від аеропорту Тирани їхати орієнтовно 2,5 години. У Вльорі варто сходити на Площу прапора, в Музей історії, Музей незалежності, побувати у місцевих фортецях та церквах. А ще – відвідати гірський парк Логар.

– Цей гірський парк належить до найкрасивіших місць у країні. Гори, сосни, море, чисте повітря. До парку можна потрапити по неймовірної краси серпантинах. На вершині є кафе і ресторани, трохи нижче – готелі та будиночки. До речі, у Національному парку живуть олені, яких можна годувати прямо з рук, – розповідає туристична експертка.

Ціни на осінній відпочинок

Ціни на все не в сезон значно зменшуються. Так, середня вартість номера у готелі в Албанії $50, капучино або латте – менше $1,5, а обід в недорогому ресторані обійдеться орієнтовно у $8.

– Взагалі відпочинок в Албанії слід бронювати заздалегідь, бо готелей там мало. Їх швидко розбирають. Все включено не рекомендую, бо немає сенсу. Можна за ті ж самі гроші ходити в різні ресторани та кафе. Їжа там смачна і недорога за мірками Європи. Кухня мікс – грецька, албанська, балканських країн. Не гостра. Смачна. До речі, врахуйте, що зараз багато кафе і ресторанів, які активно працюють у сезон, закриваються на зимовий період. І відкриються лише наприкінці травня – початку червня. Зараз там мало туристів, – розповідає Юлія Жолтишева.

Та й дістатися до Албанії наразі можливо лише самостійно – автомобілем чи літаком. Пропозицій від туроператорів до країни вже немає. Загалом, найкращий час для відпочинку у цій Балканській країні – початок або ж кінець сезону. Адже, приміром, у липні-серпні натовпів на місцевих пляжах та у містах не уникнути. Та й ціни будуть значно вищими.