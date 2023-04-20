Навесні Закарпаття приваблює туристів цвітом японської вишні – сакури. Особливо на рожеве дерево багатий Ужгород.

У місті навіть є Алея сакур в півтора кілометра завдовжки. Вона найдовша в Європі, там тисячі дерев.

Щороку традиційно цвітіння японського дерева збігається з культурною подією – фестивалем “Сакура Фест”. Припадає цей захід на кінець квітня – початок травня.

Коли цвітуть сакури в Ужгороді у 2023 році, розповідають Факти ICTV.

Коли цвітуть сакури в Ужгороді 2023

Сакури в Ужгороді розквітають у середині квітня і цвітуть близько до початку травня. Проте терміни можуть змінюватися залежно від погодних умов.

Де знайти сакури в Ужгороді

Ужгород багатий на японську вишню, тому помилуватися сакурою можна не лише в одному місці.

Київська та Православна набережна

На Київській і Православній набережних розташована найбільша в Європі Алея сакур. Чисельність дерев становить близько двох тисяч.

Проспект Свободи

Проспект бере початок біля річки Уж і тягнеться до Залізничного вокзалу. Це відносно нова сучасна частина міста. Раніше на проспекті Свободи росла алея тополь, проте пізніше її вирубали.

Вулиця Марії Заньковецької

Новий район Ужгорода не перестає дивувати цвітінням сакури. На вулицю Марії Заньковецької можна звернути з проспекту Свободи.

Вулиця названа на честь української акторки і зірки театру кінця ХІХ і початку ХХ століть Марії Заньковецької.

Сакури цвітуть з двох сторін як на початку, так і в кінці вулиці.

Площа Богдана Хмельницького

На площу Богдана Хмельницького можна вийти, пройшовши проспект Свободи і 16-поверхівку, яка одразу впадає в око.

На площі розміщені дві невисокі сакури.

Слов’янська Набережна

На набережній сакури починаються одразу за рестораном “Венеція” і протягаються по всій території до парку Боздош.

Коли Сакура Фест 2023

Традиційно в Ужгороді щорічно відбувається культурний фестиваль “Сакура Фест”. Він припадає на кінець квітня – початок травня.

У 2023 році Сакура Фест проходитиме з 21 квітня до 23 квітня у старому центрі.

У рамках фестивалю проводять різні заходи, зокрема:

висадка саджанців сакури;

традиційний ярмарок “Сонячний напій”;

художня виставка;

літературні квести;

спортивні змагання;

запуск небесних ліхтарів тощо.

Цьогоріч волонтери підготували додаткову програму, яка окрім задоволення, допоможе зібрати кошти на ЗСУ.

Заходи Сакури Фесту 2023:

Сакура Wine – закарпатські вина;

Сакуровий квартал – фотозона в центрі міста;

Ярмарок;

Декор для дому;

Авторські солодощі тощо.

Вхід на подію вільний.