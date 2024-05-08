Політ ракети Atlas V із капсулою Starliner компанії Boeing перенесли на 17 травня. Перший запуск з екіпажем на борту перенесли через технічну несправність.

NASA назвало нову дату запуску Starliner

У космічному агентстві NASA заявили, що заміна клапана тиску на ракеті-носії Atlas V займе певний час, через що запуск відкладають щонайменше на 10 днів. Це означає, що за вдалих умов, ракета запустить капсулу з екіпажем у бік МКС уже 17 травня.

Якщо запуск буде успішним, то двоє астронавтів NASA пробудуть на МКС близько тижня, а потім повернуться на Землю.

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Після невдалої спроби 7 травня у NASA хотіли зробити старт 10 травня, але проблема виявилася набагато серйознішою, а на її вирішення потрібно більше часу. Крім заміни клапана, потрібно також перевірити герметичність та інші показники, щоб технічних проблем більше не було.

До речі, іноді за запусками ракет зі США можна поспостерігати з України. 2 травня в небі помітили незвичайні спалахи. Як виявилося, це була частина ракети від Ілона Маска Falcon 9, яка стрімко падала. Тієї ночі мільярдер відправив на орбіту кілька супутників.