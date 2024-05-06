Компанія Promodo розробила креативну медійну кампанію для Lenovo

Останнє десятиріччя глобальний ринок комп’ютерів переживає то злети, то падіння. Поточний рівень вважається прийнятним, наприклад у IV кварталі 2022 року бренд Lenovo посів перше місце у рейтингу, маючи загальний обсяг продажу в 15,5 млн одиниць. Та навіть великим гравцям доводиться змагатися за прихильність споживачів та впізнаваність продукції. Для дослідження аудиторії та розробки медійної кампанії команда Lenovo звернулася до маркетингової агенції Promodo. У статті ми розповімо, як підвищився продаж лінійки ThinkBook, чи справдились очікування бренду та до чого тут зухвалість.

ThinkBook — ноутбук для вимогливих користувачів

Лінійка ThinkBook від Lenovo розроблена з урахуванням вимог та вподобань нової генерації користувачів. Зручний та стильний ноут поєднує продуктивність, мобільність та надійність. Він має криптографічний модуль для збереження важливої інформації та ефективний в будь-яких умовах експлуатації. Ці сенси використали фахівці Promodo відділу Strategy у розробці стратегій і меседжів медійної кампанії. Більше інформації про дієвий інструмент розміщено на сайті агенції. Також у проєкті брали участь фахівці Brand&Content та Media відділів.

Дослідження аудиторії

Хто і чому вибирає ThinkBook? Такими були першочергові запитання для досліджень. Ось що розповідає Team Lead команди стратегів Юлія Фрідман: “Ми провели ретельні опитування фокус-групи, а це близько 200 користувачів, що придбали ThinkBook протягом пів року. Телефонне та онлайн-анкетування сегментувало аудиторію та сформувало портрет покупців”.

Зараз дивляться

Опитування допомогло з’ясувати вподобання споживачів:

мотивацію покупки;

джерела та місця пошуку інформації;

розгляд ймовірних конкурентів;

критерії вибору моделі;

бажаний ціновий діапазон;

потрібний спосіб доставлення;

загальну частоту онлайн-покупок;

присутність у соціальних мережах.

У результаті промодівці відстежили шлях до покупки для кожного сегменту покупців.

Стратегії та меседжі

За результатами анкетування покупців ThinkBook виявилася цікава закономірність. Шукати ноутбуки мотивувало бажання знайти девайс, який буде продуктивнішим, швидшим та компактнішим за наявну у користувача модель. Отже, у меседжах зробили акцент на цих перевагах техніки Lenovo.

Проста і логічна мотивація була такою: перш ніж купувати новий ноут, треба щось зробити зі старим лептопом. Так народився меседж “Оновлюйся на ThinkBook!”, а флагманами креативу стали відео про практичних людей, які бажають змінити стару техніку на нову та чекають слушної нагоди. Зухвалості сюжетам надавало те, що герої власноруч створювали “інциденти” та з легкістю розставалися із застарілим продуктом.

За результатами Brand Lift найефективнішим був креатив зі дівчиною-дизайнеркою, яка зранку готова розпочати продуктивний день, а от її ноут — ні! Філіжанка кави на клавіатурі навряд чи розбудить старенький лептоп, але стане приводом для придбання нового. Далі динамічно презентували характеристики та переваги ThinkBook. Ролик підвищив готовність придбати саме Lenovo на 2,63 відсоткових пункти.

Медіа-кампанія

Для просування відео медійники Promodo запустили кампанію терміном на місяць. Вибрали найперспективніші сегменти:

користувачів, зацікавлених у потужних девайсах: IT-фахівців, архітекторів, дизайнерів та іншу креативну аудиторію;

бізнес-спільноту, яка має потреби легко інтегрувати пристрій у наявні технічні процеси та мережі.

‍Media Specialist Promodo розповідає, що для ефективної кросканальної взаємодії кампанію одночасно запустили у соцмережах Meta та на YouTube.

Очікування бренду-замовника та промодівців справдилися. ‍Клікабельність відео втричі перевищила стандартні показники, а загалом кампанія охопила 10,96 млн користувачів. Креативи викликали позитивну реакцію та вплинули на намір придбати ноутбук Lenovo. Представники компанії відзначили зростання продажу лінійки ThinkBook на 10%.