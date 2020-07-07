Зображення Google Pixel 5 злили в мережу за три місяці до офіційної презентації.

На рендерах видно особливості дизайну смартфона. Зокрема, нехарактерний вигляд фронтальної панелі і конфігурація модуля основної камери.

Згідно з інформацією джерела, яке опублікувало зображення, Google Pixel 5 буде компактним — його габарити складуть 144,6 х 70,4 х 8 мм.

Читайте: Apple готується відкрити офіційне представництво в Україні – ЗМІ

Дизайн схожий на модель минулого покоління, але з невеликими відмінностями. У Google Pixel 5 не буде широкої верхньої рамки, а фронтальна камера знаходитиметься в дисплеї.

Датчик відбитків пальців знаходитиметься на задній панелі з квадратним модулем основної камери, який представлений двома сенсорами.

Внизу корпусу знаходиться порт USB Type-C і динаміки. Регулювання гучності і кнопка включення – на правій грані пристрою.

Презентація Google Pixel 5 відбудеться в жовтні 2020 року.

Google Pixel 4

Остання презентація телефонів Google відбулася 15 жовтня 2019 року. Тоді компанія представила смартфон Google Pixel 4.

Він отримав можливість розпізнавання обличчя за допомогою датчиків Soli Google. Також їм можна управляти за допомогою жестів або помічника.

Ціна Google Pixel 4 склала $799.

Джерело: Gizmochina

Фото: xleaks7, Pigtou