Українська модель Дарина Кирилюк з’являлася на сторінках таких відомих глянців, як британський GQ, Ramp Style Magazine і багатьох інших.

Але сьогодні дівчина нагадала про себе через не дуже приємну ситуацію: вона стала жертвою невдалого відпочинку в Туреччині.

За словами Дарини Кирилюк, її та ще трьох дівчат побили на курорті Чешме в турецькій провінції Ізмір. Напала на дівчат служба безпеки пляжу Момо. Хоча у пляжному клубі заперечують свою причетність.

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Факти ICTV зібрали кращі фото Дарини Кирилюк, які вона постить в Instagram, щоб ви могли більше дізнатися про українську модель.

Загалом тут можна побачити як ніжні фото у вечірніх сукнях, так і гарячі у купальнику. А ще модель часто показує свого бойфренда, однак імені його не називає.

Скандал у Туреччині після побиття моделі

Міністр культури і туризму Туреччини Мехмет Нурі Ерсой вже відреагував на цей інцидент. Він засудив побиття Дарини Кирилюк, додавши, що таке ніколи не повинно відбуватися в туристичній зоні.

Власник пляжу в Чешмі Бурак Бешер навпаки заявив, що бійка сталася за межами закладу і не стосується його співробітників.

Фото: dariakyryliuk