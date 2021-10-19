FAVBET розвиває український кінематограф

Результатом співпраці FAVBET та студії Мамахохотала стала поява бренда в сюжеті комедійного фільму Бурштинові копи.

7 жовтня відбулася прем’єра українського фільму Бурштинові копи від студії Мамахохотала. Це комедійна історія про патрульного поліцейського, що за збігом обставин потрапляє на Полісся та розпочинає боротьбу з нелегальним видобутком бурштину.

Фільм зняла режисерка Аліна Бухтіярова за сценарієм Івана Мелашенка. Головну роль виконав бренд-амбасадор FAVBET Євген Янович.

FAVBET вирішив підтримати українське кіно та став партнером проекту. Бренд став частиною сюжету, що допомогло розкрити характер персонажа фільму Баби Дуні та додати йому комічності. FAVBET – перший організатор азартних ігор в Україні, що став партнером повнометражного фільму. Це нова сторінка в історії компанії та унікальний кейс колаборації для всього ринку.

– Кіно, як і гемблінг, належить до індустрії розваг. Воно існує для того, щоб дати людям змогу пережити яскраві емоції. Цієї ж філософії ми дотримуємося у FAVBET і хочемо перенести її на увесь ринок: дарувати максимум емоцій та задоволення від гри. Тому й звернули увагу на кіноіндустрію, підтримали її розвиток. До цього ми вже успішно співпрацювали зі студією Мамахохотала та маємо спільні кейси, – прокоментував співпрацю креативний директор FAVBET Борис Цомая.

Борис додав, що вони раді бути першими на ринку, хто став партнером повнометражного фільму.

– Ми давно знайомі з компанією FAVBET і дуже вдячні за підтримку нашого фільму та всієї індустрії, – прокоментував продюсер та сценарист фільму Іван Малашенко.

У компанії запевняють, що це лише початок діяльності у цьому напрямку. FAVBET й надалі планує допомагати реалізовувати цікаві фільми, серіали та інший вітчизняний відеоконтент.