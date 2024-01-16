Відеокарта – це спеціальний пристрій, який трансформує графічний вміст з пам’яті комп’ютера чи ноутбука в картинку, яку можна відобразити на екрані. Чи можна замінити відеокарту на ноутбуці – читайте в матеріалі.
Чи можна замінити відеокарту на ноутбуці: пояснення
У ноутбука може бути вбудована (інтегрована) або зовнішня (дискретна) відеокарта. Вбудовану відеокарту немає можливості замінити без заміни материнської плати на відміну від дискретної.
Заміна відеокарти в ноутбуці може вирішити низку проблем, таких як:
- проблеми із зображенням;
- зависання зображення;
- поява синього екрана та подальше перезавантаження;
- поява смуг різних кольорів та спотворення зображення.
Причини, які можуть призвести до виходу відеокарти з ладу:
- перегрів через неефективну роботу системи охолодження;
- деформація через падіння чи зовнішні впливи;
- збій в роботі мікросхем відеопам’яті;
- відсутність або неправильно встановлений драйвер, відповідальний за функціонування відеокарти.
Якщо потрібно замінити відеокарту, це краще зробити у спеціалізованому сервісному центрі, оскільки самостійно провести цю роботу в домашніх умовах важко.
Для такої процедури потрібні не лише знання, а й відповідне обладнання.
Крім цього, заміна відеокарти в ноутбуці часто виконується з метою покращення продуктивності, особливо якщо потрібна більш потужна відеокарта для сучасних ігор.