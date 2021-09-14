АЛЛО: ціни на iPhone 13 в Україні та підсумки презентації новинок від Apple

Увечері 14 вересня відбулася традиційна осіння презентація від компанії Apple, на якій були представлені довгоочікувані новинки: серія смартфонів iPhone 13, iPad, iPad mini і Apple Watch Series 7.

У цій статті ми розглянемо ключові зміни в нових смартфонів.

Головні зміни iPhone 13

Дизайн смартфонів зазнав мінімальних змін: найпомітніша візуальна відмінність – зменшений виріз в дисплеї на фронтальній частині смартфона за рахунок зміщення розмовного динаміка ближче до торця корпусу. Що стосується тильної частини, то у моделей з приставкою Pro блок камер став ще більш масивним, а у не Pro моделей трохи змінилося розташування камер;

зазнав мінімальних змін: найпомітніша візуальна відмінність – зменшений виріз в дисплеї на фронтальній частині смартфона за рахунок зміщення розмовного динаміка ближче до торця корпусу. Що стосується тильної частини, то у моделей з приставкою Pro блок камер став ще більш масивним, а у не Pro моделей трохи змінилося розташування камер; Ще більш продуктивним став процесор Apple A15 Bionic , виконаний по 5 нм техпроцесу;

, виконаний по 5 нм техпроцесу; Екран з адаптивною частотою оновлення 120 Гц для старших моделей з приставкою Pro;

Мінімальний обсяг пам’яті у всієї лінійки смартфонів цього року становить 128 гб, замість 64 гб;

Камера : основний модуль отримав незначні поліпшення; ширококутна модуль камери з удосконаленим сенсором тепер захоплює на 92% більше світла, тому якість зйомки в затемнених приміщеннях підвищилася; Телевік став також більш світлочутливим, що позитивно позначиться на якості фото у вечірній час доби;

: основний модуль отримав незначні поліпшення; ширококутна модуль камери з удосконаленим сенсором тепер захоплює на 92% більше світла, тому якість зйомки в затемнених приміщеннях підвищилася; Телевік став також більш світлочутливим, що позитивно позначиться на якості фото у вечірній час доби; Додана функція портретної відеозйомки в кінематографічному режимі. При цьому користувач може в реальному часі накладати різні фільтри щоб додати відеоряду певного настрою;

Час автономної роботи старших смартфонів лінійки збільшиться на 1,5-2,5 години.

Ціни і старт продажів в Україні

Компанія Алло припускає, що ціни на новинки в Україні залишаться на колишньому рівні, а саме:

iPhone 13 mini

iPhone 13 з дисплеєм 6.1 – від 29 999 грн;

iPhone 13 Pro з дисплеєм 6.1 – від 39 999 грн;

iPhone 13 Pro Max з дисплеєм 6.7 – від 43 999 грн.

Також, за припущенням компанії АЛЛО, офіційний старт продажів в Україні відбудеться вже в найближчий місяць.

Щоб одним з перших дізнатися про старт продажів новинок і залишити за собою право отримати можливість зробити передзамовлення, а також додатково отримати вигоди від компанії АЛЛО, вже зараз ви можете залишити заявку на покупку всіх свіжо анонсованих гаджетів на сайті компанії, просто натиснувши кнопку Будь першим під обраним пристроєм.

І як тільки відбудеться анонс офіційного старту продажів в Україні – ви дізнаєтеся про це одним з перших!