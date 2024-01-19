19 січня за юліанським календарем відзначають Хрещення Господнє, яке також називають Богоявленням. З 2023 року, після переходу ПЦУ на новоюліанський стиль, цей день припадає на 6 січня.

Привітання з Водохрещем 2024 у листівках

На Водохреща існують різні традиції, наприклад, потрібно освячувати воду в храмі і вранці занурюватися в ополонку. Багато хто донині дотримується цих обрядів, адже вважається, що якщо запірнути в ополонку, тоді змиються гріхи.

Також на Богоявлення потрібно вітати одне одного, бажаючи щастя, добра, миру, здоров’я і благодаті. З цієї нагоди Факти ICTV підготували привітання з Хрещенням 2024 у листівках, щоб ви змогли надіслати їх своїм близьким і друзям.

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Нагадаємо, 1 вересня ПЦУ перейшла на новоюліанський календар, згідно з яким свята змістилися на 13 днів назад. Однак парафіянам, які не можуть різко перейти на нові дати, дозволяється жити за старим календарем до 2025 року. А тому цього року дехто ще може відзначати Водохреще 19 січня.