Жовтень – період настання холодів, але це також розпал сезону свят. Середина літа порадує українців безліччю святкових дат.

Не секрет, що вже з вересня українці відзначають низку свят за новими датами – все через зміну церковного календаря. Наприклад, Покрову, День захисників і захисниць України та День українського козацтва відзначатимемо 1 числа, а не 14 жовтня.

Факти ICTV склали для вас детальний календар свят на жовтень 2023 року, які допоможуть підготуватися до важливих дат заздалегідь.

Календар свят на жовтень 2023

1 жовтня – День працівників освіти, Міжнародний день літніх людей, Покрова Пресвятої Богородиці , День захисників і захисниць України , День Українського козацтва , День територіальної оборони України, День ветерана;

, , , День територіальної оборони України, День ветерана; 2 жовтня – Міжнародний день лікаря, Всесвітній день архітектора, Міжнародний день ненасильства;

4 жовтня – Всесвітній день тварин;

4-10 жовтня – Всесвітній тиждень космосу;

5 жовтня – Всесвітній день вчителів;

8 жовтня – День юриста, День художника, День працівників Державної санітарно-епідеміологічної служби;

9 жовтня – Всесвітній день пошти, День рієлтора;

10 жовтня – Всесвітній день психічного здоров’я, День працівників стандартизації та метрології;

15 жовтня – День працівників харчової промисловості;

16 жовтня – Всесвітній день продовольства, День анестезіолога;

19 жовтня – День відповідальності людини;

20 жовтня – Всеукраїнський день боротьби з захворюванням на рак молочної залози;

21 жовтня – День працівників целюлозно-паперової промисловості;

23 жовтня – День рекламіста;

24 жовтня – Всесвітній день інформації пpо розвиток, День Організації Об’єднаних Націй;

24 – 30 жовтня – Тиждень роззброєння;

25 жовтня – День маркетолога;

27 жовтня – День української писемності та мови;

28 жовтня – День визволення України вiд фашистських загарбників;

29 жовтня – День автомобіліста і дорожника, Дeнь працівників служби позавідомчої охорони;

31 жовтня – Міжнародний день Чорного моря.

Варто зазначити, що оновлений церковний календар 2023-2024 набув чинності вже зараз, і допоможе детально ознайомитися зі святами, які відзначатимуться за новими датами. Наприклад, у 2023 році ми відзначатимемо Різдво, а День Святого Миколая перенесуть на початок грудня.