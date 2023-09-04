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Є важливі зміни: календар свят жовтня 2023

4 Вересня 2023, 10:54
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Осінь
Джерело: Unsplash

Жовтень – період настання холодів, але це також розпал сезону свят. Середина літа порадує українців безліччю святкових дат.

Не секрет, що вже з вересня українці відзначають низку свят за новими датами – все через зміну церковного календаря. Наприклад, Покрову, День захисників і захисниць України та День українського козацтва відзначатимемо 1 числа, а не 14 жовтня.

Факти ICTV склали для вас детальний календар свят на жовтень 2023 року, які допоможуть підготуватися до важливих дат заздалегідь.

Календар свят на жовтень 2023

  • 1 жовтня – День працівників освіти, Міжнародний день літніх людей, Покрова Пресвятої Богородиці, День захисників і захисниць України, День Українського козацтва, День територіальної оборони України, День ветерана;
  • 2 жовтня – Міжнародний день лікаря, Всесвітній день архітектора, Міжнародний день ненасильства;
  • 4 жовтня – Всесвітній день тварин;
  • 4-10 жовтня – Всесвітній тиждень космосу;
  • 5 жовтня – Всесвітній день вчителів;
  • 8 жовтня – День юриста, День художника, День працівників Державної санітарно-епідеміологічної служби;
  • 9 жовтня – Всесвітній день пошти, День рієлтора;
  • 10 жовтня – Всесвітній день психічного здоров’я, День працівників стандартизації та метрології;
  • 15 жовтня – День працівників харчової промисловості;
  • 16 жовтня – Всесвітній день продовольства, День анестезіолога;
  • 19 жовтня – День відповідальності людини;
  • 20 жовтня – Всеукраїнський день боротьби з захворюванням на рак молочної залози;
  • 21 жовтня – День працівників целюлозно-паперової промисловості;
  • 23 жовтня – День рекламіста;
  • 24 жовтня – Всесвітній день інформації пpо розвиток, День Організації Об’єднаних Націй;
  • 24 – 30 жовтня – Тиждень роззброєння;
  • 25 жовтня – День маркетолога;
  • 27 жовтня – День української писемності та мови;
  • 28 жовтня – День визволення України вiд фашистських загарбників;
  • 29 жовтня – День автомобіліста і дорожника, Дeнь працівників служби позавідомчої охорони;
  • 31 жовтня – Міжнародний день Чорного моря.

Варто зазначити, що оновлений церковний календар 2023-2024 набув чинності вже зараз, і допоможе детально ознайомитися зі святами, які відзначатимуться за новими датами. Наприклад, у 2023 році ми відзначатимемо Різдво, а День Святого Миколая перенесуть на початок грудня.

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