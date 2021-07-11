У 2021 році 12 липня відзначають декілька свят. Серед них також є і церковні важливі дати. Факти ICTV розповідають, яке свято 12 липня.
12 липня – яке сьогодні свято
12 липня православні християни вшановують пам’ять апостолів Петра та Павла. Саме в цей день обидва святих прийняли мученицьку смерть за Ісуса Христа.
Також 12 липня на території всіх країн відзначають професійне свято – Всесвітній день бортпровідника цивільної авіації.
Іменини 12 липня
В цей день іменини відзначають декілька власників красивих імен, серед них Григорій, Павло та Петро.
Прикмети на 12 липня
- дощ у цей день віщує 40-денну негоду;
- на Петрів день співочі птахи перестають співати;
- якщо зозуля перестала кувати до Петрова дня – буде рання зима, а якщо після – затяжна осінь;
- з нижніх гілок беріз опадає жовте листя – до швидкого листопаду;
- сон з 11 на 12 липня віщий, може здійснитися на сьомий день.
Чого не можна робити 12 липня
- купатися у річках, озерах та інших водоймах;
- давати або брати щось в борг;
- їсти овочі та фрукти з нового врожаю.