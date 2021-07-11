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Яке свято 12 липня

11 Липня 2021, 16:36 Юлія Захарченко
Яке свято 12 липня
Джерело: Pexels

У 2021 році 12 липня відзначають декілька свят. Серед них також є і церковні важливі дати. Факти ICTV розповідають, яке свято 12 липня.

12 липня – яке сьогодні свято

12 липня православні християни вшановують пам’ять апостолів Петра та Павла. Саме в цей день обидва святих прийняли мученицьку смерть за Ісуса Христа.

Також 12 липня на території всіх країн відзначають професійне свято – Всесвітній день бортпровідника цивільної авіації.

Іменини 12 липня

В цей день іменини відзначають декілька власників красивих імен, серед них Григорій, Павло та Петро.

Прикмети на 12 липня

  • дощ у цей день віщує 40-денну негоду;
  • на Петрів день співочі птахи перестають співати;
  • якщо зозуля перестала кувати до Петрова дня – буде рання зима, а якщо після – затяжна осінь;
  • з нижніх гілок беріз опадає жовте листя – до швидкого листопаду;
  • сон з 11 на 12 липня віщий, може здійснитися на сьомий день.

Чого не можна робити 12 липня

  • купатися у річках, озерах та інших водоймах;
  • давати або брати щось в борг;
  • їсти овочі та фрукти з нового врожаю.

Теги
День Петра і Павла , Календар , професії , Свято , Церковні свята
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