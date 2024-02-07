У середу, 7 лютого, українці відзначатимуть Всесвітній день читання вголос і вшановуватимуть пам’ять преподобного Луки Елландського.

Які свята відзначають 7 лютого 2024 року в Україні, іменини, прикмети і заборони на цей день – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Яке сьогодні свято – 7 лютого 2024 року

День пам’яті преподобного Луки Елландського присвячений святому, який заснував монастир Осіос-Лукас у 845 році. Частину його життя супроводжувала важка праця в полі, оскільки він народився в родині землевласників. Однак у молоді роки він вирішив увірувати в Бога і присвятити своє життя поширенню цих знань. Разом із ченцями він вирушив на Афон, де став жити і побудував келію, до якої приходили жителі міста по допомогу.

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Який сьогодні, 7 лютого 2024 року, день в Україні

Всесвітній день читання вголос – свято, яке покликане поширювати грамотність серед усіх людей. Це право кожної людини, і чудовий спосіб передати свої емоції та переживання оточуючим. Всесвітній день читання вголос привертає увагу світової спільноти до важливості читання вголос. Саме свято відносно молоде – воно бере свій початок 2010 року з ініціативи організації Lit World.

Хто святкує день ангела 7 лютого 2024 року

7 лютого день ангела відзначають Лука, Петро, Георгій, Єгор, Юрій.

Що не можна робити 7 лютого 2024 року

Традиційно, на церковні свята і дні пам’яті святих заборонено займатися важкою фізичною працею і домашньою рутиною. Прибирання, шиття і прання відкладіть на інший день.

Не поспішайте вирушати в дорогу – є ймовірність не доїхати до кінця, або ж накликати невдачу на себе чи близьких.

Що можна робити сьогодні

На День пам’яті преподобного Луки Елландського можна помолитися – у святого варто попросити заступництва і здоров’я, а також щастя в сім’ї та домашнього затишку.

Народні прикмети на 7 лютого 2024 року