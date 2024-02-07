У середу, 7 лютого, українці відзначатимуть Всесвітній день читання вголос і вшановуватимуть пам’ять преподобного Луки Елландського.
Які свята відзначають 7 лютого 2024 року в Україні, іменини, прикмети і заборони на цей день – читайте в матеріалі Фактів ICTV.
- Яке сьогодні свято – 7 лютого 2024 року
- Який сьогодні, 7 лютого 2024 року, день в Україні
- Хто святкує день ангела 7 лютого 2024 року
- Що не можна робити 7 лютого 2024 року
- Що можна робити сьогодні
- Народні прикмети на 7 лютого 2024 року
Яке сьогодні свято – 7 лютого 2024 року
День пам’яті преподобного Луки Елландського присвячений святому, який заснував монастир Осіос-Лукас у 845 році. Частину його життя супроводжувала важка праця в полі, оскільки він народився в родині землевласників. Однак у молоді роки він вирішив увірувати в Бога і присвятити своє життя поширенню цих знань. Разом із ченцями він вирушив на Афон, де став жити і побудував келію, до якої приходили жителі міста по допомогу.
Який сьогодні, 7 лютого 2024 року, день в Україні
Всесвітній день читання вголос – свято, яке покликане поширювати грамотність серед усіх людей. Це право кожної людини, і чудовий спосіб передати свої емоції та переживання оточуючим. Всесвітній день читання вголос привертає увагу світової спільноти до важливості читання вголос. Саме свято відносно молоде – воно бере свій початок 2010 року з ініціативи організації Lit World.
Хто святкує день ангела 7 лютого 2024 року
7 лютого день ангела відзначають Лука, Петро, Георгій, Єгор, Юрій.
Що не можна робити 7 лютого 2024 року
Традиційно, на церковні свята і дні пам’яті святих заборонено займатися важкою фізичною працею і домашньою рутиною. Прибирання, шиття і прання відкладіть на інший день.
Не поспішайте вирушати в дорогу – є ймовірність не доїхати до кінця, або ж накликати невдачу на себе чи близьких.
Що можна робити сьогодні
На День пам’яті преподобного Луки Елландського можна помолитися – у святого варто попросити заступництва і здоров’я, а також щастя в сім’ї та домашнього затишку.
Народні прикмети на 7 лютого 2024 року
- Яка погода буде в першу половину дня, такою і буде перша половина наступної зими.
- Кішка спить животом догори – чекайте потепління.
- Сороки сидять на низьких гілках – будуть сильні вітри.
- Зірки в нічному небі виблискують – до морозів.