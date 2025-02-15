У четвер, 15 лютого, в Україні відзначають День кіберспорту, а у світі приділяють увагу бегемотам і панголінам, святкують День перезавантаження кохання, Всесвітній день компʼютера та акцентують на дітях, що борються з раком.

Православні віряни цього дня згадують святого апостола Онисима. Life. Факти ICTV дізналися більше про свята, іменинників, прикмети та заборони цього дня.

Яке сьогодні свято – 15 лютого 2025 року

Цього дня православна церква вшановує пам’ять святого апостола Онисима, відомого як єпископ Візантійський. Народжений у Малій Азії Онисим був рабом заможного Филимона, який згодом дарував йому свободу. Після звільнення святий присвятив своє життя апостольському служінню.

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Який сьогодні, 15 лютого 2025, день в Україні

На цю дату припадає День кіберспорту – свято, присвячене світу ігор, де геймери змагаються на цифрових аренах. Кіберспорт уже давно став частиною української культури, а країна прославилася сильними командами, як-от NAVI, які здобули визнання у таких популярних іграх, як CS:GO, Dota 2 та Fortnite.

Офіційне визнання кіберспорту відбулося 7 вересня 2020 року, що стало важливою віхою в його розвитку. Завдяки цьому було створено Федерацію кіберспорту України, яка займається популяризацією цього напрямку, організацією змагань і підтримкою команд.

Хто святкує день ангела 15 лютого 2025 року

15 лютого день ангела відзначають Арсеній, Опанас, Іван, Михайло, Микола, Олексій, Петро, Семен, Ян, Єфросинія та Софія.

Що не можна робити 15 лютого 2025 року

Цього дня не варто влаштовувати гучні гуляння, вирушати в далеку дорогу і сваритися з близькими. Рекомендується починати готуватися до Масниці, а потім – до Великого посту, який триватиме аж до Великодня.

В Онисимів день не рекомендується будувати плани на майбутнє.

Що можна робити сьогодні

Згідно з традиціями, на Онисима моляться про кохання та займаються хатніми справами.

Народні прикмети на 15 лютого 2025 року