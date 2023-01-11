На Старий Новий рік заведено ворожити на нареченого і дізнаватися свою долю. Ворожіння на варениках залишається одним із найпростіших способів. Потрібно лише приготувати дві порції ласощів: одну – звичайну, а другу з начинкою-сюрпризом.

Причому прогноз на майбутній рік залежить саме від наповнення вареника. Як ворожити на варениках на Старий Новий рік – читайте в матеріалі.

Як ворожити на варениках за начинкою

Перед тим, як розпочати ворожіння, краще попередити гостей про сюрпризи у страві. Це допоможе уникнути зламаних зубів і проковтування неїстівних предметів.

Зараз дивляться

Вареники з сюрпризом можуть мати найрізноманітнішу начинку. Відповідно кожна з них матиме різне тлумачення. Наприклад, апельсин у варенику віщує насолоду, арахіс – любовні втіхи, вишня – удачу, горіх – домашній спокій, гриби – довге та щасливе життя, зерно – багатство, родзинки – велику спокусу, а капуста – гроші.

Водночас картопля свідчитиме про підвищення на роботі, журавлина – про несподівані зміни в житті, каблучка – про весілля, а монетка – про гроші.

Якщо під час ворожіння у варениках вам попався червоний перець, то вас чекає печаль, а якщо курага – радість. Лавровий лист принесе цього року славу чи кар’єрне зростання, мед – здоров’я, морква – нові знайомства, а м’ясо – добробут.

Як ворожити на варениках на Старий Новий рік 2023

Окрім того, у святкові вареники можна покласти білу нитку, яка свідчитиме про далеку дорогу, ґудзик – до обновок, насіння – до нових плідних планів, ланцюжок – до тісних родинних зв’язків, а також луску риби, яка принесе поповнення у родину.

Якщо у варенику вам попадеться огірок, то рік обіцяє хороший секс, водночас перець віщує гострі відчуття. Часник напророчить шлюб за розрахунком, рис – добробут у домі, а яблуко – заслужену нагороду.

Серед інших можливих начинок – цукор – до солодкого життя, сіль – до сварок і сліз, кріп – до хорошого здоров’я, твердий сир – до виграшу, а домашній – до нових друзів.