Як посівати на Старий Новий рік 2022

Посівання – давній обряд, який став головною традицією Старого Нового року. Традиційно українці відзначають це свято у ніч із 13 на 14 січня. Як правильно та чим посівати на Старий Новий рік – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Наші пращури вірили, що цей обряд допоможе покращити добробут та фінансове становище. Так, якщо посівальники приходили в будинок до господаря, він просто зобов’язаний пустити гостей.

Існує багато думок, навіщо посівати на Старий Новий рік. Вважається, що перші посівальники за день дарують господарям щастя та удачу. Зерном рясно посипають усі кімнати – воно має позитивну енергетику, символізуючи життя, достаток та процвітання.

Прийшовши посівати, потрібно спочатку попросити господарів впустити вас у будинок. Після цього заведено обсипати зерном і співати посівалку, наповнену сильними побажаннями. Традиційно, щоб розщедрити богів, треба віддячити грошима чи частуванням. Якщо не пустити посівальників у будинок – можна залучити біди та розчарування.

Наші пращури вірили, що якщо господарки фартухами ловитимуть зерно під час обряду, то кури нестимуться краще. Багатьох гостей взагалі примушували роззуватися і сідати на поріг — кури нестимуться прямо в хаті.

13 січня також святкується день Маланки – сестри Місяця, а 14 – Василя Великого. Тому не дивно, що в посівалках можна почути їхні імена. Як свідчить історія, коли Меланію вкрав змій, врятував її богатир Василь.

Як правильно посівати на Старий Новий рік:

Заздалегідь подбайте про те, щоб була потрібна для посіву кількість зерна. Для обряду відмінно підійде гречка, пшениця, ячмінь та жито.

Категорично забороняється посівати без теплих рукавичок – голими руками це робити не можна;

У посівальника має бути два мішки: один для зерна, а другий — для частування і грошей.

Посівальники мають не тільки зайти в оселю і засипати зерном, а ще й за допомогою посівалок побажати господарям міцного здоров’я та родючої землі.

Здавна вважалося, що посівати на Старий Новий рік мають лише чоловіки, хлопці та хлопчики. Пускати дівчину в будинок на Старий Новий рік – погана прикмета.