19 серпня в Україні православні християни святкують Яблучний Спас. Це свято символізує завершення літа та настання осені. Для чого святять яблука на Спаса та звідки взялася ця традиція – читайте в матеріалі.

Чому в церкві святять фрукти та інший урожай

Ця традиція пов’язана з благословенням початку урожаю, тобто перших плодів, які людина приносить насамперед у жертву Богу, а потім роздає незаможним та знедоленим. Тобто саме в серпні українці активно збирають все те, що посадили раніше, і святкують початок нового врожаю.

Для чого святять яблука на Спаса

Вважається, що яблука в цей день мають особливу силу. Наприклад, існувало повір’я, що перед тим як з’їсти освячене яблуко, треба загадати заповітне бажання і сказати: Що надумано – збудеться, що збудеться – не мине.

Однак занадто магічного значення цій традиції все ж не варто надавати. Освячують в цей день не тільки яблука, а й інші плоди нового врожаю. Освячені плоди шануються, однак не йдуть на одному рівні з Причастям.

Сенс яблук та освячення їх саме на Спаса полягає в тому, що ми приносимо Богові початок нового врожаю.

Ще за часів Старого Завіту була встановлена Богом традиція приносити все, що з’являлося першим на полі або в хліві. Наприклад, пшеницю, плоди, ягня. Тому християни почали приносити в храм плоди своєї праці.

Вважається, що в період святкування Преображення в Палестині дозрівав виноград. Його і приносили для освячення, тим самим благословляли новий урожай, з якого виготовляли свіже вино для Євхаристії.

Коли свято прийшло на наші землі, виноград у цих краях розводити ще не навчилися, тому його замінили на яблука. Але сенс залишився той самий – принести Богу перші й кращі плоди.