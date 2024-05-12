Традиційно День матері в Україні відзначають у другу неділю травня. Цьогоріч свято припадає на 12 число. Це чудовий привід ще раз нагадати рідній людині, наскільки сильно ви її любите і цінуєте.

Звичайно, можна самостійно підібрати гарні слова, але для нас це вже зробили українські поети. Їхні зворушливі вірші стануть чудовим доповненням до привітань на День матері 2024.

Привітання з Днем матері 2024 у віршах

В хаті сонячній промінь косо

На долівку ляга з вікна…

Твої чорні шовкові коси

Припорошила вже сивина.

Зараз дивляться

Легкі зморшки обличчя вкрили —

Це життя трудового плід.

Але в кожному русі — сила,

В очах юності видно слід.

Я таку тебе завжди бачу,

Образ в серці такий несу —

Материнську любов гарячу

І твоєї душі красу.

Я хотів би, як ти, прожити,

Щоб не тліти, а завжди горіть,

Щоб уміти, як ти, любити,

Ненавидіть, як ти, уміть.

Василь Симоненко

****

Мати моя, мати дорога,

Осінь горить в полях,

Хай ані мжичка; ані юга

Не занесе твій шлях.

Мати моя, голово стара,

Встали багряні дні,

Мчать ешелони біля двора,

Треба спішить мені.

Мати моя, опада сніжок,

Килимом стеле путь,

Хай не завіє твоїх стежок,

Що синові в серце йдуть.

Андрій Малишко

****

Я додому пишу нечасто,

хоч забралась в таку далечінь.

Заважає мені то щастя,

то розваги, то просто лінь.

Мамо моя, не сумуй…

Щиру правду тобі скажу –

до неправди душа не лежить:

я ніколи в житті не тужу,

бо не маю від чого тужить.

Мамо моя, повір…

Що не день – то радість нова.

Що не будень – то майже свято.

Що не слово – то щирі слова,

бо у мене друзів багато.

Мамо моя, не тужи…

Не спіткнуся на жодній з доріг,

не зазнаю в житті образи…

Як вернуся на рідний поріг –

чи впізнаєш мене відразу?

Мамо моя, не плач.

Ліна Костенко

Окрім текстового привітання, варто подбати й про подарунок на День матері 2024.

Обираючи презент, відштовхуйтеся від вподобань мами, її характеру, а також ваших фінансових можливостей. Щоб полегшити вам життя, Факти ICTV зібрали їдеї подарунків на День матері 2024.