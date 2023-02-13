Традиції святкування Дня святого Валентина – близько 16 століть. Важлива дата має свою легенду, яку багато хто з нас знає. Все почалося з християнського священника Валентина, котрий таємно вінчав пари всупереч забороні римського імператора Клавдія. Пізніше його стратили, але пам’ять про подію зберігається досі.

Факти ICTV зібрали цікаві подробиці про свято, які ви, напевно, не знали.

7 цікавих фактів про День Валентина

1. Валентинка – подарунок не з дешевих. У 60-ті роки минулого століття на замовлення Арістотеля Онассіса була виготовлена найдорожча валентинка. Її вартість на той момент досягала $300 тис. Очікувано, вона була із золота та дорогоцінного каміння. Її вручили оперній діві Марії Каллас.

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2. Розміри подарунка також мають значення. Найбільшу валентинку створили у Ченду. Це освідчення в коханні адресували всім жителям міста.

3. У Саудівській Аравії взагалі заборонено відзначати День святого Валентина. Магазини штрафували за продаж атрибутів до свята. Місцева влада впевнена, що День закоханих пропагує сексуальну розбещеність.

4. Першим в історії написав валентинку французький герцог Карл Орлеанський у 1415 році. Це сталося у в’язниці, де він почувався самотнім. Щоб згаяти час, він писав любовні записки дружині. На них можна подивитися у Британському музеї.

5. У Голландії із цим святом пов’язана дуже цікава традиція. Цього дня жінка може підійти до чоловіка, який їй сподобався, і запропонувати взяти її за дружину. Якщо чоловік відмовить, то дівчина отримає шовкову сукню. У Канаді за подібну відмову взагалі можна опинитися за ґратами.

6. Більшість валентинок написана справа наліво або лівою рукою і не має зворотної адреси. Дуже часто адресанти валентинок воліють залишатися анонімними, і це лише грає на руку святу.

7. У Кореї люди без пари, які лишилися без подарунка на День святого Валентина, йдуть до ресторану для одиноких і їдять там чорну локшину. Таким чином вони оплакують свою самотність.

Лютий проходить дуже швидко – незабаром настане березень. Перший місяць весни також дасть змогу українцям висловити своє кохання. Наприклад, 8 березня відзначатимуть Міжнародний жіночий день. Ознайомитися з повним календарем свят березня 2023 можна на Фактах ICTV.