Великдень – це одне з найбільших свят для всіх християн. Його дата проведення змінюється щороку, і в різних країнах його відзначають по-різному. Відмінність між православним і католицьким Великоднем є, і це стосується не тільки дат святкування.

Коли відзначають Великдень у Німеччині

Великдень 2023 для християн західного обряду припадає на 9 квітня. На відміну від православної церкви, для католиків Великий піст починається 22 лютого і закінчується 8 квітня. За ці 48 днів віряни мають очиститися як фізично, так і духовно. Важливо не тільки обмежувати себе в їжі, а й позбутися негативних думок.

Як святкують Великдень у Німеччині – традиції

У ніч на Великдень у церквах відбуваються богослужіння, де розпалюють великоднє багаття на подвір’ї храму. Від нього запалюють свої свічки парафіяни.

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Віряни в Німеччині прикрашають розфарбованими яйцями дерева й будинки, дарують їх один одному і їдять. Не варто забувати і про великоднього кролика – він прикрашає яйця і розкидає їх у саду. Після цього діти починають шукати сховане.

Колодязі у невеликих містах також стають святковими атрибутами – їх прикрашають на радість гостям.

Як привітати з Великоднем німецькою мовою

На Великдень у Німеччині заведено писати листівки з особистим текстом друзям і знайомим – найчастіше у вигляді коротких смс із побажаннями. Також можна вибрати такі вислови:

Frohe Ostern! (Веселого Великодня);

Wir wünschen euch ein schönes Osterfest! (Бажаємо вам гарного Великодня);

Euch und eurer Familie frohe Ostern (Радісного Великодня вам і вашій родині);

Frohe Ostern und herzliche Grüße zum Fest euch allen (Радісного Великодня і найкращі побажання до свята всім вам).

Що має бути у великодньому кошику 2023 року в Німеччині

Традиційно, на стіл і в кошик кладуть певні продукти. Передусім – розписані яйця. Можна також покласти шоколадну фігурку зайця. На столі має бути великоднє ягня, здебільшого це солодкий пиріг у формі ягняти.

Великдень у Польщі також відрізняється від традицій в Україні – наприклад, 2023 року вони також відзначатимуть 9 квітня. У місцевих вірян у кошику-священці має бути не менш ніж сім продуктів.