Всесвітній день вегетаріанства відзначають 1 жовтня з 1977 року за ініціативи Північноамериканського вегетаріанського товариства.
Головна мета свята – підвищення інформованості жителів планети про переваги вегетаріанського способу життя.
Вчені давно сперечаються щодо плюсів та мінусів відмови від їжі тваринного походження для здоров’я, але з чим дійсно не можна не погодитися – у раціоні вегетаріанців є страви, від яких не відмовиться навіть м’ясоїд.
Факти ICTV зробили підбірку рецептів коронних вегетаріанських страв.
Грибний строганов
Складові для соусу:
- 1/2 чашки (250 мл) кешью (75 г), замочених на ніч;
- чашка молока кешью;
- три столові ложки дріжджів (20 г);
- по одній столовій ложці місо пасти (20 г) і яблучного оцту.
Що ще потрібно:
- 450 г грибів;
- одна цибулина;
- чотири зубчики часнику;
- 224 г безглютенової пасти;
- по 1/2 чайної ложки солі та чорного перцю;
- чайна ложка сушеного чебрецю;
- три склянки овочевого бульйону.
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????ГРИБНОЙ СТРОГАНОВ???????? ⠀ ⠀ ✅СПИСОК ИНГРЕДИЕНТОВ: ⠀ Соус строганов: ⠀ 1️⃣ 1/2 чашки кешью, замоченные на ночь (75 г) 2️⃣ 1 чашка молока кешью (250 мл) 3️⃣ 3 столовые ложки пищевых дрожжей (20 г) 4️⃣ 1 столовая ложка мисо пасты (20 г) 5️⃣ 1 столовая ложка яблочного уксуса (15 г) ⠀ Грибной строганов: ⠀ 1️⃣ 4 зубчика чеснока, измельчить (12 гр.) 2️⃣ 1 маленькая луковица (100 гр.) 3️⃣ 450 гр. грибов 4️⃣ ½ чайной ложки соли 5️⃣ ½ чайной ложки перца 6️⃣ 1 чайная ложка сушеного тимьяна 7️⃣ 224 гр. безглютеновой пасты (любой понравившейся вам формы) 8️⃣ 3 ½ стакана овощного бульона, разделенного (875 мл) ⠀ ✅СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: ⠀ 1️⃣ На огне (выше среднего) разогреть глубокую сковороду или кастрюлю и добавить нарезанный лук и чеснок и готовить до легкого подрумянивания (2-3 минуты). 2️⃣ Добавить нарезанные грибы, тимьян, соль и перец, и готовить, пока грибы не усадятся и жидкость не выпарится (6-8 минут). 3️⃣ В то же время, смешайте все ингредиенты для соуса строганов до однородного состояния. Отставьте в сторону. 4️⃣ Уменьшите огонь до среднего. Добавьте 3 стакана овощного бульона и доведите до кипения. После закипания добавить пасту и смесь соуса строганов. Перемешать и варить 10-12 минут, пока паста не приготовится. ????Если в какой-то момент много жидкости выпарилось, добавьте дополнительно 1/2 стакана бульона по мере необходимости. 5️⃣ Добавьте соль и перец по вкусу перед подачей на стол. Можно украсить зеленым луком, петрушкой и / или веганским пармезаном и т.д. ⠀ ⠀ Автор рецепта : okonomikitchen Перевод: @vegansearth ⠀ #vegan #пп #зож #здоровоепитание #здороваяеда #веган #вегетарианство #веганскаяеда #грибы #веганство #живаяеда #веганскиеблюда #се #полезныйобед #грибнойстроганов #веганскиерецепты
Приготування:
Ставимо на вогонь глибоку сковороду або каструлю, кладемо нарізану цибулю і часник.
Через дві-три хвилини додаємо нарізані гриби, чебрець, сіль і перець. Готуємо поки з грибів не випарується рідина. Це приблизно шість-вісім хвилин.
Для соусу змішуємо всі інгредієнти і відставляємо в сторону.
Під сумішшю з грибами вогонь зменшуємо до середнього, додаємо три склянки овочевого бульйону, доводимо до кипіння, кладемо пасту і суміш соусу строганов, перемішуємо і варимо ще 10-12 хвилин.
Якщо рідина випарується, можна додати ще 1/2 склянки бульйону.
Перед подачею можна додати солі і перцю, прикрасити зеленою цибулею, петрушкою, веганським пармезаном.
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Томатний суп Гаспачо
Складові:
- три помідори;
- половина червоної цибулини;
- один огірок;
- одна солодка перчина;
- сіль і чорний перець за смаком;
- червоний гострий перець;
- оливкова олія.
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Гаспачо ⠀ Ингредиенты: ⠀ 3 помидора 1/2 красного лука 1 огурец 1 перец Соль, чёрный перец, красный острый перец Оливковое масло ⠀ Готовим: ⠀ Помидоры обдать кипятком и снять кожицу Перец запекаем в духовке на гриле, кожу тоже снимаем. ⠀ Лук и огурец измельчаем в блендере, добавляем помидоры, и запечённый перец. ⠀ Взбиваем до однородной консистенции. ⠀ Потом солим, перечим по вкусу. ⠀ У меня слегка острый, что придаёт пикантность???? В конце добавляем не много оливкового масла, можно и без него! . Даём не много постоять в холодильнике и летний освежающий супчик готов) не важно что лето закончилось ???? ⠀ Это ооочень вкусно! ???? #гаспачо #томатныйсуп #обед #летнийсуп #помидоры #томаты #готовимдома #веган #веганскиерецепты #веганскиеблюда #pp_helga_обед
Приготування:
Помідори обдаємо окропом і знімаємо шкірку, а перець запікаємо в духовці на грилі. З нього також знімаємо шкірку.
Цибулю і огірок подрібнюємо в блендері, додаємо помідори і перець.
Коли маса стане однорідною, кладемо сіль, а також чорний і червоний перець.
В кінці додаємо трохи оливкової олії.
Відправляємо суп в холодильник, щоб трохи настоявся.
Веганський ягідно-кокосовий пиріг
Складові:
- один стиглий банан;
- по 150 г меленого мигдалю і мелених вівсяних пластівців;
- по одній чайній ложці ванільного екстракту і кориці;
- дрібка солі.
Що потрібно для крему:
- 350 г кокосових вершків;
- пакетик згущувача для вершків;
- одна чайна ложка ванільного екстракту;
- дві столові ложки несолодкого рослинного йогурту;
- 400-500 г будь-яких ягід;
- три столові ложки підсмажених мигдальних пластівців + одна – для верху;
- несолодке мигдальне масло.
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????Веганский ягодно-кокосовый пирог???? ИНГРЕДИЕНТЫ: ———————— • 1 спелый банан ~130 г • 150 г молотого миндаля • 150 г молотых овсяных хлопьев • 1 ч. л. ванильного экстракта • 1 ч. л. корицы • 1 щепотка соли Для крема: • 350 г кокосовых сливок (твердая часть кокосового молока из примерно 2х банок) • 1 уп. загустителя для сливок • 1 ч. л. ванильного экстракта • 2 ст. л. несладкого растительного йогурта (у автора на базе кешью) • 400-500 г ягод на ваш выбор • 3 ст.л. поджаренных миндальных хлопьев + 1 ст. л. для верха • несладкое миндальное масло ПРИГОТОВЛЕНИЕ: ————————— Смазать форму (26 см) кокосовым маслом или застелить бумагой для выпечки. Разогреть духовку до 180’C Раздавите банан вилкой, добавьте все остальные ингредиенты, перемешайте и выложите тесто в форму Запекать пирог ~15 мин. Вынуть и дать остыть. Засыпать миндальными хлопьями Взбейте кокосовые сливки вместе с ванильным экстрактом, добавьте йогурт. Выложить крем на пирог, сверху ягоды. Посыпать миндальными хлопьями. Охладить ~2ч. Наслаждайся! ???? За рецепт спасибо ???????? www.maraswunderland.de
Приготування:
Беремо форму діаметром 26 см, змащуємо кокосовим маслом або застилаємо пергаментом. Розігріваємо духовку до 180 градусів.
Банан мнемо виделкою, додаємо всі інші інгредієнти, перемішуємо і викладаємо суміш у форму.
Запікаємо пиріг 15 хвилин. Коли охолоне, посипаємо мигдальними пластівцями.
Для крему збиваємо кокосові вершки з ванільним екстрактом, додаємо йогурт.
Викладаємо крем на пиріг, а зверху – ягоди. Посипаємо мигдальними пластівцями і відправляємо в холодильник на дві години.
Вегетаріанці більш схильні до депресії
Американські вчені вважають, що м’ясоїди менш схильні до депресії, ніж вегетаріанці. Такого висновку вони дійшли за результатами дослідження, проведеного навесні 2020 року.
Зокрема, депресією протягом життя страждає кожен третій вегетаріанець.
Вони також стверджують, що відмова від м’яса, особливо курятини, з часом призводить до різного роду психічних розладів.
У дослідженні взяли участь 160 тис. 257 людей.