Всесвітній день вегетаріанства відзначають 1 жовтня з 1977 року за ініціативи Північноамериканського вегетаріанського товариства.

Головна мета свята – підвищення інформованості жителів планети про переваги вегетаріанського способу життя.

Вчені давно сперечаються щодо плюсів та мінусів відмови від їжі тваринного походження для здоров’я, але з чим дійсно не можна не погодитися – у раціоні вегетаріанців є страви, від яких не відмовиться навіть м’ясоїд.

Факти ICTV зробили підбірку рецептів коронних вегетаріанських страв.

Грибний строганов

Складові для соусу:

1/2 чашки (250 мл) кешью (75 г), замочених на ніч;

чашка молока кешью;

три столові ложки дріжджів (20 г);

по одній столовій ложці місо пасти (20 г) і яблучного оцту.

Що ще потрібно:

450 г грибів;

одна цибулина;

чотири зубчики часнику;

224 г безглютенової пасти;

по 1/2 чайної ложки солі та чорного перцю;

чайна ложка сушеного чебрецю;

три склянки овочевого бульйону.

Приготування:

Ставимо на вогонь глибоку сковороду або каструлю, кладемо нарізану цибулю і часник.

Через дві-три хвилини додаємо нарізані гриби, чебрець, сіль і перець. Готуємо поки з грибів не випарується рідина. Це приблизно шість-вісім хвилин.

Для соусу змішуємо всі інгредієнти і відставляємо в сторону.

Під сумішшю з грибами вогонь зменшуємо до середнього, додаємо три склянки овочевого бульйону, доводимо до кипіння, кладемо пасту і суміш соусу строганов, перемішуємо і варимо ще 10-12 хвилин.

Якщо рідина випарується, можна додати ще 1/2 склянки бульйону.

Перед подачею можна додати солі і перцю, прикрасити зеленою цибулею, петрушкою, веганським пармезаном.

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Томатний суп Гаспачо

Складові:

три помідори;

половина червоної цибулини;

один огірок;

одна солодка перчина;

сіль і чорний перець за смаком;

червоний гострий перець;

оливкова олія.

Приготування:

Помідори обдаємо окропом і знімаємо шкірку, а перець запікаємо в духовці на грилі. З нього також знімаємо шкірку.

Цибулю і огірок подрібнюємо в блендері, додаємо помідори і перець.

Коли маса стане однорідною, кладемо сіль, а також чорний і червоний перець.

В кінці додаємо трохи оливкової олії.

Відправляємо суп в холодильник, щоб трохи настоявся.

Веганський ягідно-кокосовий пиріг

Складові:

один стиглий банан;

по 150 г меленого мигдалю і мелених вівсяних пластівців;

по одній чайній ложці ванільного екстракту і кориці;

дрібка солі.

Що потрібно для крему:

350 г кокосових вершків;

пакетик згущувача для вершків;

одна чайна ложка ванільного екстракту;

дві столові ложки несолодкого рослинного йогурту;

400-500 г будь-яких ягід;

три столові ложки підсмажених мигдальних пластівців + одна – для верху;

несолодке мигдальне масло.

Приготування:

Беремо форму діаметром 26 см, змащуємо кокосовим маслом або застилаємо пергаментом. Розігріваємо духовку до 180 градусів.

Банан мнемо виделкою, додаємо всі інші інгредієнти, перемішуємо і викладаємо суміш у форму.

Запікаємо пиріг 15 хвилин. Коли охолоне, посипаємо мигдальними пластівцями.

Для крему збиваємо кокосові вершки з ванільним екстрактом, додаємо йогурт.

Викладаємо крем на пиріг, а зверху – ягоди. Посипаємо мигдальними пластівцями і відправляємо в холодильник на дві години.

Вегетаріанці більш схильні до депресії

Американські вчені вважають, що м’ясоїди менш схильні до депресії, ніж вегетаріанці. Такого висновку вони дійшли за результатами дослідження, проведеного навесні 2020 року.

Зокрема, депресією протягом життя страждає кожен третій вегетаріанець.

Вони також стверджують, що відмова від м’яса, особливо курятини, з часом призводить до різного роду психічних розладів.

У дослідженні взяли участь 160 тис. 257 людей.