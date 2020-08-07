Успіння праведної Анни щорічно відзначається 7 серпня. Цього дня заведено згадувати матір Діви Марії і бабусю Ісуса Христа Святу Анну.

На честь праматері Сина Божого запровадили це церковне свято.

Історія свята

Згідно з переказами, Анна народилася у родині священика. В юні роки стала дружиною нащадка царя Давида Іоакима.

Пара вела праведне життя, але Господь не дарував їм дітей. 50 років вони жили без нащадків, що на той час вважалося дуже ганебним.

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Вони постійно молили Бога про немовля. Одного разу Анна пообіцяла, що якщо Господь подарує її дитину, вона принесе її йому в дар. І диво сталося: вже немолода Анна народила дочку, яку назвали Марією.

Як і обіцяла, Анна виховувала дівчинку лише до трьох років, а потім віддала її до Храм. Вона і її чоловік стали свідками введення їхньої дочки до Храму Божого.

Анна померла у віці 79-ти років, день її пам’яті запровадили 7 серпня.

Традиції свята

Свята Анна вважається покровителькою всіх жінок. Тож 7 серпня здавна вважається жіночим днем.

У цей день жінки не працювали. Вони могли присвятити його домашнім справам, відпочинку або молитвам.

Крім того, Анна вважається покровителькою плодючості. У цей день жінки, які не можуть народити, просять Святу Анну дарувати їм дітей.

Календар церковних свят і постів на 2020 рік

У році багато церковних свят, найбільшими серед яких вважаються Різдво Христове, Великдень і Трійця.

Крім того, є пости, під час яких заведено обмежувати себе в їжі, розвагах і молитися.

Календар церковних свят і постів на 2020 рік дивіться на Фактах ICTV.