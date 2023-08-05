Успенський піст 2023: традиції, заборони і що можна їсти

Успенський піст у церковному календарі присвячений Дню пам’яті Божої Матері. Традиційно, він триває 14 днів – з 14 по 27 серпня включно. Саме час дізнатися про традиції, заборони та що можна їсти на Успенський піст.

Традиції Успенського посту

У перший день посту віряни йдуть до церкви, щоб освятити воду і мед нового збору. По приходу додому цю солодку масу заведено вживати в їжу. Також господині робили різні солодощі з маком.

На Яблучний спас, який припадає на 19 серпня, заведено відпочивати від роботи, і заведено розділяти з друзями частування зі свіжозібраних яблук.

Варто також не забувати, що Успенський піст – це очищення не тільки тіла, а й душі. Наші пращури уникали негативних думок, грубих слів і сварок із близькими.

Молитви допоможуть очистити свою голову від поганих думок.

Заборони на Успенський піст

Як і в будь-яке церковне свято, заборонено працювати в саду або в будинку. Не можна пити алкоголь і курити, щоб тіло очистилося від наслідків шкідливих звичок.

Веселощі в піст також недоречні – уникайте гулянь, де будуть танцювати і співати. Неробство також під забороною – займайтеся справами, але не дуже важкими.

Якщо потрібно їхати у відрядження чи подорожувати – краще перенесіть поїздку. Однак, якщо про допомогу попросить той, хто цього потребує – ви не зможете відмовити.

Що можна їсти в Успенський піст по днях

Як і будь-який піст, ця церковна подія має свої обмеження. Загалом, Успенський піст вважають найприємнішим, оскільки заборони на нього припадають не суворі.

Традиційно, заборонена їжа тваринного походження – м’ясо, молочка, яйця, і так далі. За ці два тижні основним раціоном стануть фрукти, ягоди та овочі.

Так, графік харчування по днях на Успенський піст:

понеділок, середа і п’ятниця – хліб, сіль, сирі овочі та фрукти, горіх, сухофрукти, мед і вода;

вівторок і четвер – можна їсти гарячі страви без олії;

субота і неділя – можна вживати гарячу їжу з олією і пити вино.

Примітно, що на день Преображення Господнього можна вживати рибу і пити вино – свято припадає на 19 серпня.

На останній місяць літа також припадають й інші свята. Наприклад Успіння Пресвятої Богородиці. Ознайомитися з повним календарем свят серпня 2023 можна на Фактах ICTV.