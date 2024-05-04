Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Відео Свята в Україні

У Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь перед Великоднем

4 Травня 2024, 14:35
Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Церемонія сходження благодатного вогню у Єрусалимі
Джерело: Getty Images

У переддень Великодня у Єрусалимі у храмі Гробу Господнього відбулася традиційна подія – церемонія сходження Благодатного вогню. Її транслювали онлайн на відеоплатформі YouTube.

Церемонія Благодатного вогню 2024

Церемонія розпочалася близько 12:30 за київським часом.

Вогонь, за традицією, передадуть вірянам і представникам християнських конфесій, які розвезуть його світом спеціальними рейсами.

Зараз дивляться

Традиційно чин сходження, а насправді освячення Благодатного вогню, відбувається у кувуклії (каплиці) Гробу Господнього Єрусалимським патріархом. Після цього християни поширюють вогонь свічками та спеціальними лампами по всьому світу.

Благодатний вогонь віряни християнського обряду вважають дивом. Обряд проводять щороку у храмі Гробу Господнього у Єрусалимі. Вважається, що цей вогонь сходить з неба. Він також символізує світло Воскресіння Ісуса Христа.

Православні християни також вірять, що якщо Благодатний вогонь не зійде, то розпочнеться Друге пришестя Ісуса Христа і настане кінець всьому живому.

Українці вже третій рік святкуватимуть Великдень в умовах повномасштабної війни. Дію комендантської години не скасовували, тож відвідати нічні богослужіння звичайні віряни не зможуть.

Теги
Благодатний вогонь Великдень
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь