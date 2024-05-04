У Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь перед Великоднем

У переддень Великодня у Єрусалимі у храмі Гробу Господнього відбулася традиційна подія – церемонія сходження Благодатного вогню. Її транслювали онлайн на відеоплатформі YouTube.

Церемонія Благодатного вогню 2024

Церемонія розпочалася близько 12:30 за київським часом.

Вогонь, за традицією, передадуть вірянам і представникам християнських конфесій, які розвезуть його світом спеціальними рейсами.

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Традиційно чин сходження, а насправді освячення Благодатного вогню, відбувається у кувуклії (каплиці) Гробу Господнього Єрусалимським патріархом. Після цього християни поширюють вогонь свічками та спеціальними лампами по всьому світу.

Благодатний вогонь віряни християнського обряду вважають дивом. Обряд проводять щороку у храмі Гробу Господнього у Єрусалимі. Вважається, що цей вогонь сходить з неба. Він також символізує світло Воскресіння Ісуса Христа.

Православні християни також вірять, що якщо Благодатний вогонь не зійде, то розпочнеться Друге пришестя Ісуса Христа і настане кінець всьому живому.

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