23 серпня відзначається важливе свято – День Державного прапора України. Воно святкується напередодні Дня Незалежності України – 24 серпня.

День прапора у 2023 році припадає на будній день – середу. Це відносно нове свято, проте одне з найважливіших для країни. Цей символ – завжди був особливим для українців, а зараз під час повномасштабної війни кожен зрозумів і переконався, наскільки він важливий.

Без прапора зараз не обходиться жодна подія, напевно, у більшості з нас вдома є цей важливий символ, адже ходити під його кольорами – особлива гордість.

Історія свята День Державного прапора України

Цей день започатковано указом другого президента України Леоніда Кучми Про День Державного прапора України від 23 серпня 2004 року. Його мета – повага до державних символів.

До 2004 року День прапора відзначали лише в Києві. Тоді над Київською міськадміністрацією піднімали наш символ 24 серпня.

Перша історична згадка про синьо-жовте поєднання в офіційній символіці – 1256 рік. Саме цього року заснували Львів, герб якого – золотий лев на синьому тлі.

Герб Галицької Русі з XIV століття офіційно був у синьому та золотому кольорі.

Остаточно поєднання синього та жовтого кольорів оформилося як єдинонаціональне на початку XX століття. Перше визнання синьо-жовтого прапора відбулося 1918 року.

1991 року група народних депутатів внесла український прапор до зали Верховної Ради. Потім його освятив священик УАПЦ Петро Бойко.

4 вересня того ж року прапор урочисто підняли над будинком парламенту.

У 2009 році третій президент України Віктор Ющенко вніс зміни до указу, заснувавши щорічну церемонію підняття прапора по всій Україні 23 серпня.

Значення кольорів українського прапора

Прапор України затверджений Верховною Радою 28 січня 1992 року. Тоді в постанові було зазначено, що символ є прямокутним полотнищем, що складається з двох рівних по ширині горизонтально розташованих смуг: верхньої — синього кольору, нижньої — жовтого кольору. Співвідношення ширини прапора до його довжини 2:3.

Колірну гаму тлумачать так: синій колір – небо, жовтий – пшеничне поле.

Згідно з релігійним трактуванням: синій – уособлення Творця та Вищої духовної сили, жовтий – все земне.

У сакральному тлумаченні – вода та вогонь.