2021 рік – сприятливий для планування і проведення весіль, оскільки він не високосний.

Однак протягом року, згідно з церковним календарем, є більш вдалі дати для реєстрації шлюбу і вінчання. Так, у 2021 році парам рекомендують одружуватися у лютому і травні. А ось планувати весілля не варто на квітень і грудень.

Сприятливі дні для весілля у 2021 році:

січень: 20, 22, 24, 25, 27, 29, 31;

лютий: 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28;

березень: 1, 3, 5;

квітень: 0 (з 15 березня до 1 травня триватиме Великий піст перед Великоднем);

травень: 9, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 26, 28, 30, 31;

червень: 2, 4, 7, 11, 14, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25;

липень: 12, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30;

серпень: 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 29, 30;

вересень: 1, 3, 6, 8, 13, 15, 17, 22, 24, 29;

жовтень: 1, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 15, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 27, 29, 31;

листопад: 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 26;

грудень: 0 (з 28 листопада до 6 січня триватиме Різдвяний піст).

Календар православних свят на 2021 рік

Одружуватися парам не рекомендують у певні свята або ж у дні, коли заведено дотримуватися посту.

Усі ці дати можна знайти у календарі церковних свят на 2021 рік.

Більше рекомендацій парам щодо проведення весіль дивіться на Фактах ICTV.