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Сприятливі дні для весілля у 2021 році – список

22 Лютого, 06:00 Людмила Грубнік
Сприятливі дні для весілля у 2021 році – список

2021 рік – сприятливий для планування і проведення весіль, оскільки він не високосний.

Однак протягом року, згідно з церковним календарем, є більш вдалі дати для реєстрації шлюбу і вінчання. Так, у 2021 році парам рекомендують одружуватися у лютому і травні. А ось планувати весілля не варто на квітень і грудень.

Сприятливі дні для весілля у 2021 році:

  • січень: 20, 22, 24, 25, 27, 29, 31;
  • лютий: 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28;
  • березень: 1, 3, 5;
  • квітень: 0 (з 15 березня до 1 травня триватиме Великий піст перед Великоднем);
  • травень: 9, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 26, 28, 30, 31;
  • червень: 2, 4, 7, 11, 14, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25;
  • липень: 12, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30;
  • серпень: 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 29, 30;
  • вересень: 1, 3, 6, 8, 13, 15, 17, 22, 24, 29;
  • жовтень: 1, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 15, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 27, 29, 31;
  • листопад: 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 26;
  • грудень: 0 (з 28 листопада до 6 січня триватиме Різдвяний піст).

2021-календар весіль

Календар православних свят на 2021 рік

Одружуватися парам не рекомендують у певні свята або ж у дні, коли заведено дотримуватися посту.

Усі ці дати можна знайти у календарі церковних свят на 2021 рік.

Більше рекомендацій парам щодо проведення весіль дивіться на Фактах ICTV.

Теги
Весілля , Календар
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