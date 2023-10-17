Прийдешній 2024 рік тисячі українців зустрічатимуть не вдома – більшість біженців проживають у Польщі на тлі війни. Однак варто зважати на те, що традиції святкування Нового року та Різдва в Польщі трохи інакші, якщо порівнювати з українськими звичаями.

Як поляки зустрічатимуть Новий рік 2024 та яких традицій варто дотримуватися українцям у Польщі – далі в матеріалі.

Новий рік або Sylwester у Польщі: легенда свята

Традиційно, перед самим Новим роком (31 грудня – 1 січня) настає Sylwester – це День Святого Сильвестра, що пов’язується з подіями в Біблії.

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Писання вказують на те, що 31 грудня 335 року помер Папа Римський Сильвестр І – після цього в церкві його визнали святим. Саме тому в останній день року поляки вшановують його пам’ять.

Інша легенда розповідає історію про перехід із 999 на 1000 рік – тоді в Західній Європі боялися кінця світу. Коли Судний день так і не настав, на вулицях панувала радість. Тоді Папа Сильвестр II уперше виголосив благословення urbi et orbi (місту і світу).

На тлі цього переддень Нового року став святом, а в Польщі отримав назву Sylwester. Саме свято в сусідній країні відзначають доволі гучно – карнавалами та гуляннями з пишними заходами.

Традиції святкування Нового року у Польщі 2024

Новий рік у Польщі зустрічають не тільки в колі сім’ї. Як і в нас, свято також відзначають із близькими або друзями.

На відміну від українців, поляки вважають, що Новий рік є менш сімейним святом – саме тому місцеві клуби забиті в останню ніч року, як і центри міст.

Особливих страв на столі не зустрінеш – однак, сусіди також люблять розливати шампанське по келихах, як це роблять у нас.

Часто для родини на Новий рік готують коропа, голову якого має з’їсти господар. На стіл також подають медово-горіхове печиво фафернух та алкогольний гжанець на основі глінтвейну.

До речі, подарунків під ялинкою в Польщі не побачиш – їх вручають на Різдво або День Святого Миколая 6 грудня.

Українці, які зараз перебувають у Польщі, мають дотримуватися кількох польських новорічних традицій:

за новорічним столом має бути 12 страв;

на столі має бути запечений короп або птиця;

почастуйте близьких печивом фафернуха;

після настання Нового року рушайте на центральні вулиці міста до компанії знайомих або друзів;

перед святом обов’язково приберіть у домі, як це робиться і в Україні;

попросіть вибачення у тих, кого могли образити;

позбудьтеся боргів.

Вихідні у Польщі 2024

У грудні 2023 року та січні 2024-го на поляків і гостей країни чекають три додаткові вихідні:

25 і 26 грудня – Різдво;

1 січня – Новий рік;

6 січня – Богоявлення – християнське свято, що відзначається на честь хрещення Ісуса Христа в річці Йордан.

Також у ці дні не працюватимуть магазини та заклади.

Як святкують Різдво у Польщі

Різдво в Польщі пишно відзначають 25 грудня, а додатковий вихідний очікується і наступного дня. Переддень Різдва – Святвечір – також важливий для наших сусідів.

Вважається, що весь наступний рік залежить від того, як зустрінеш Святвечір.

Родичі за столом діляться тонкими коржиками одне з одним і промовляють святкові побажання. Традиція бере свій початок у Польщі наприкінці XVIII століття – це ознака прощення образ і показник любові.

У Святвечір поляки йдуть на народне гуляння – колядки. Традиція практично не відрізняється від української.

У Польщі вважають, що в ніч перед Різдвом ніхто не повинен бути самотнім, тому вони завжди запрошують у гості самотніх сусідів або знайомих.