В церковному календарі свято 14 серпня має різні назви. Наприклад, Перший Спас, Маковий Спас, Спас на воді, Мокрий Маккавей, Маковій, Маковей, Медове свято, Маковіїв день тощо.

Важливо також знати, що можна святити в цей день, а що – заборонено. Що освячуюють на Маковія 14 серпня – читайте в матеріалі.

Що святять на Маковія 14 серпня, крім їжі

Окрім продуктів, у церкву на освячення приносять різноманітні запашні букети з трав. Їх називають маковійчиками. Вважалося, що якщо не освятити квіти на Маковія, то не буде квітнути й господарство.

Після освячення букетики кладуть за іконами й зберігають до наступного року.

Освяченим маком прикрашають кімнати, а навесні висівають на городі.

Що святять на Маковія 14 серпня з продуктів: список

Найчастіше в цей день святять мак, мед і воду. Також до церкви традиційно несуть освячувати букети-обереги з калини, соняшника, материнки, м’яти, буркуну, колосків вівса, полину й обов’язково макові головки.

У святковому кошику на Медовий спас повинні бути ще й такі продукти:

інші продукти бджільництва (наприклад, стільники);

хлібобулочні вироби, які є символом сім’ї та дому;

хрін;

сіль.

Які продукти не варто освячувати в храмі:

міцні алкогольні напої, крім кагору;

м’ясні продукти;

гроші та інші матеріальні цінності.

Згідно з церковними традиціями, всі освячені продукти потрібно обов’язково з’їсти, а ось викидати їх не варто.