25 грудня відзначають Різдво Христове за григоріанським і юліанським календарями. Це світле і велике свято багате на історію, традиції та прикмети.

Наприклад, в Різдво потрібно ходити в храм, чекати першу зірку, запалювати свічки і вітати одне одного. Детальніше про це ми розповімо вам у матеріалі.

Історія свята Різдва Христового

Згідно з переказами, вперше Різдво відзначили в IV столітті. Рішення про його святкування ухвалили на третьому Всесвітньому церковному соборі в 431 році.

Зараз дивляться

Це свято встановлено на честь народження Ісуса Христа Дівою Марією у Вифлеємі.

Так, вагітна Марія разом із чоловіком Йосипом слідувала з міста Назарет до Вифлеєма на перепис землі, який наказав зробити імператор Август. Оскільки будинку для ночівлі подружжя знайти не змогло, вони обрали для цього печеру.

Саме там Марія народила Ісуса, а на небі запалилася Вифлеємська зірка, яка і стала символом появи Христа на цей світ. Поклонитися синові Божому прийшли пастухи і волхви.

Варто зазначити, що ніхто не знає точної дати і року народження Ісуса Христа. Крім того, і Різдво ми святкуємо в різні дати, хтось за григоріанським календарем – 25 грудня, оскільки в 1582 році римо-католицька церква перейшла на більш точний календар, а хтось 7 січня.

Однак зараз багато хто переходить на 25 число – саме в цю дату відзначають Різдво більшість країн Європи.

Традиції святкування Різдва Христового

24 грудня святкують Святвечір. Це день посиленої підготовки до Різдва. Саме цього вечора з’являється на небі та сама перша зірка, побачивши яку необхідно загадувати бажання.

Зазвичай в цей день влаштовують сімейну вечерю, проте з пісних страв.

На Різдво необхідно ходити в храм. До слова, ПЦУ дозволила єпархіям відзначати це свято 25 грудня.

У саме свято також потрібно збиратися сімейним колом, вітати одне одного і дарувати подарунки. Стіл вже дозволяється накривати більш урочистий з різдвяними стравами. Їх має бути 12.

Символами Різдва є ялинка, яка в українців зазвичай вже стоїть до свята, вертеп – “ляльковий дім” із фігурками святого сімейства, різдвяний вінок і Вифлеємська зірка.

Прикмети на Різдво Христове