Китайський Новий рік, також відомий як Свято Весни або Чунь Цзе – одне з найважливіших свят у китайському календарі. Східна культура цікавить людей в усьому світі, тому тварина, що є символом року, завжди привертає багато уваги. Тож дізнаймося, коли саме треба зустрічати Китайський Новий рік 2024 і які традиції супроводжують це свято.

Коли святкуємо Китайський Новий рік 2024

Східний Новий рік від західного відрізняється відсутністю привʼязки святкування до точної дати, як-от 1 січня. У Китаї діє власний календар і всі свята відзначаються за ним. За традицією, початок нового року на Сході припадає на другий місяць після зимового сонцестояння. У 2024 році Китайський Новий рік настане 10 лютого.

Символ 2024 року

Опікуватися 2024 роком буде Зелений Дерев’яний Дракон. Вважається, що тварина-покровитель приносить у життя гармонію, енергію, щастя, добробут і талан. Китайська астрологія називає Дракона символом влади, сили та перетворень. Люди, народжені в цей рік, мають лідерські якості. Вони амбітні, впевнені в собі, талановиті, рішучі, хоча можуть бути й непередбачуваними.

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Традиції Китайського Нового року

Напередодні свята заведено проводити велике прибирання, щоби зустріти Новий рік без зайвого мотлоху. Також до цього дня квапляться повернути борги, щоби не тягнути їх у нове життя.

На святкування вбираються у новий одяг, у якому враховується колір і матеріал тотемної тварини. Раніше Факти.Life писали, якому відтінку віддасть перевагу Зелений Дерев’яний Дракон.

Традиційно будинок прикрашають фігурками дракона, що мають створити приємну атмосферу та привернути позитивну енергію.

У ніч на Новий рік вся родина збирається за пишним святковим столом. На півночі Китаю перевагу віддають пельменям, адже вони за формою схожі на шматочки золота чи срібла та символізують багатство. Перші п’ять днів нового року відводяться для гостин і зустрічей.

Кому Рік Дракона віщує удачу

За китайським гороскопом, наступний рік буде особливо прихильним для народжених у рік Пацюка, Мавпи та Півня. Для господарів року – тих, хто народився під знаком Дракона, – 2024-й теж буде вдалим, адже посилить вроджену сміливість, незалежність і впевненість.