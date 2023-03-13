Поминальні суботи – це дні, коли віруючі вшановують пам’ять покійних родичів. В такі суботи у храмах проводяться спеціальні заупокійні богослужіння, де священник читає відповідні молитви.

Коли будуть поминальні суботи 2023 – читайте в матеріалі.

Поминальні суботи 2023: дати

18 лютого – М’ясопусна субота (вселенська);

11, 18 та 25 березня – Субота 2-ї, 3-ї та 4-ї седмиці Великого посту;

25 квітня – Радониця (в народі часто називають цей день Проводи);

3 червня – Троїцька субота (вселенська);

10 червня – батьківська субота перед Петровим постом;

12 серпня – батьківська субота перед Успенським постом;

7 жовтня – Покровська субота;

4 листопада – Дмитрівська поминальна субота;

11 листопада – Кузьмина субота;

18 листопада – Михайлівська субота;

25 листопада – батьківська субота перед Різдвяним постом.

Поминальні дні 2023: що роблять у Батьківські суботи

За словами священника та настоятеля Свято-Миколаївського храму УПЦ Валентина Марчука, у поминальні батьківські суботи віряни збираються у храмах для особливих молитов за померлих.

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Звичайно, молитви за померлих є кожного дня. До прикладу, в ранкових молитвах ми молимося за рідних та близьких. Але є особливі дні, – поминальні суботи. Це ті суботи, котрі ми присвячуємо саме тим, хто пішов у вічність.

Це М’ясопусна субота, Троїцька субота і т.д. Однак треба не забувати, що кожна субота протягом року – це теж є якоюсь мірою поминальною. Ми молимося в ці дні за тих, хто пішов у вічність.

Крім молитв у церквах, в цей день люди приносять коливо і хліб у пам’ять за померлих.