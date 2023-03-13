Поминальні суботи – це дні, коли віруючі вшановують пам’ять покійних родичів. В такі суботи у храмах проводяться спеціальні заупокійні богослужіння, де священник читає відповідні молитви.
Коли будуть поминальні суботи 2023 – читайте в матеріалі.
Поминальні суботи 2023: дати
- 18 лютого – М’ясопусна субота (вселенська);
- 11, 18 та 25 березня – Субота 2-ї, 3-ї та 4-ї седмиці Великого посту;
- 25 квітня – Радониця (в народі часто називають цей день Проводи);
- 3 червня – Троїцька субота (вселенська);
- 10 червня – батьківська субота перед Петровим постом;
- 12 серпня – батьківська субота перед Успенським постом;
- 7 жовтня – Покровська субота;
- 4 листопада – Дмитрівська поминальна субота;
- 11 листопада – Кузьмина субота;
- 18 листопада – Михайлівська субота;
- 25 листопада – батьківська субота перед Різдвяним постом.
Поминальні дні 2023: що роблять у Батьківські суботи
За словами священника та настоятеля Свято-Миколаївського храму УПЦ Валентина Марчука, у поминальні батьківські суботи віряни збираються у храмах для особливих молитов за померлих.
Звичайно, молитви за померлих є кожного дня. До прикладу, в ранкових молитвах ми молимося за рідних та близьких. Але є особливі дні, – поминальні суботи. Це ті суботи, котрі ми присвячуємо саме тим, хто пішов у вічність.
Це М’ясопусна субота, Троїцька субота і т.д. Однак треба не забувати, що кожна субота протягом року – це теж є якоюсь мірою поминальною. Ми молимося в ці дні за тих, хто пішов у вічність.
Крім молитв у церквах, в цей день люди приносять коливо і хліб у пам’ять за померлих.