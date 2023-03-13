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Поминальні суботи 2023: коли віряни згадують покійних

13 Березня 2023, 14:23
Анна Голішевська Редакторка сайту
Поминальні дні
Джерело: Unsplash

Поминальні суботи – це дні, коли віруючі вшановують пам’ять покійних родичів. В такі суботи у храмах проводяться спеціальні заупокійні богослужіння, де священник читає відповідні молитви.

Коли будуть поминальні суботи 2023 – читайте в матеріалі. 

Поминальні суботи 2023: дати

  • 18 лютого – М’ясопусна субота (вселенська);
  • 11, 18 та 25 березня – Субота 2-ї, 3-ї та 4-ї седмиці Великого посту;
  • 25 квітня – Радониця (в народі часто називають цей день Проводи);
  • 3 червня – Троїцька субота (вселенська);
  • 10 червня – батьківська субота перед Петровим постом;
  • 12 серпня – батьківська субота перед Успенським постом;
  • 7 жовтня – Покровська субота;
  • 4 листопада – Дмитрівська поминальна субота;
  • 11 листопада – Кузьмина субота;
  • 18 листопада – Михайлівська субота;
  • 25 листопада – батьківська субота перед Різдвяним постом.

Поминальні дні 2023: що роблять у Батьківські суботи

За словами священника та настоятеля Свято-Миколаївського храму УПЦ Валентина Марчука, у поминальні батьківські суботи віряни збираються у храмах для особливих молитов за померлих. 

Зараз дивляться

Звичайно, молитви за померлих є кожного дня. До прикладу, в ранкових молитвах ми молимося за рідних та близьких. Але є особливі дні, –  поминальні суботи. Це ті суботи, котрі ми присвячуємо саме тим, хто пішов у вічність. 

Це М’ясопусна субота, Троїцька субота і т.д. Однак треба не забувати, що кожна субота протягом року – це теж є якоюсь мірою поминальною. Ми молимося в ці дні за тих, хто пішов у вічність.

Крім молитв у церквах, в цей день люди приносять коливо і хліб у пам’ять за померлих. 

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