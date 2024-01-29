Україна 29 січня згадує героїв Крут – українських студентів, що віддали життя, аби зупинити наступ більшовиків на Київ у 1918 році.

Пів тисячі молодих людей дали бій кількатисячним військам Червоної гвардії біля залізничної станції Крути. Вони стримали ворожу навалу і виграли час для української делегації укласти Берестейський мир, що врятував молоду українську державність.

Зірки українського шоу-бізнесу не залишились осторонь памʼятної дати та згадали про тих, хто навічно лишились молодими, боронячи свободу України.

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Репер Ярмак

Репер Ярмак, що нині боронить рідну землю в лавах ЗСУ, поширив у своєму Instagram допис, присвячений молодим людям, які ціною власного життя захищали право України на незалежність. Подвиг героїв Крут часто порівнюють зі щоденною боротьбою наших захисників та захисниць, які нині протистоять нащадкам червоногвардійців, що зазіхали на волю України.

Христина Соловій

Співачка Христина Соловій запостила кліп до своєї щемливої пісні Стежечка, що входить до саундтреку до фільму Крути 1918.

– Їхня вічна юність — наша гірка, але вічна памʼять. У цей день у 1918 році українські юнаки стримали наступ російсько-більшовицьких військ. Сьогодні, як і 106 років тому, Україна веде боротьбу за свободу і незалежність і вшановує жертву, принесену українськими захисниками в бою під Крутами, – зазначила Христина в дописі.

Анатолій Анатоліч

Ведучий Анатолій Анатоліч розповів своїм підписникам, чому так важливо памʼятати про події, що відбулися 29 січня.

– Українські студенти зробили те, чого тоді потребувала молода українська держава – УНР. Вони затримали радянські війська, які мали буквально наступного дня захопити Київ, – нагадав Анатолій Анатоліч.

На жаль, УНР проіснувала лише до 1921 року, після чого більшовикам все ж вдалося окупувати територію тогочасної України. Проте приклад героїв Крут нагадує нам про те, що волю та свободу не спинити. Тож зараз українські військові творять нову сторінку в історії та захищають нашу незалежність від зазіхань країни-агресора.

Фото: Ярмак, Христина Соловій, Анатолій Анатоліч