У світі вже настав Новий рік 2022. В якому порядку його зустрічають у різних країнах, і жителі якої країни першими піднімають келихи шампанського – далі в матеріалі.

Першими Новий рік 2022 зустрінуть жителі Кірибаті (країна в Океанії), о 12.00 за київським часом. Через 15 хвилин до святкування підключається острів Чатем, що належить Новій Зеландії, проте розташований в іншому часовому поясі. Далі йде Нова Зеландія та Південний полюс в Антарктиді.

О 14.00 за Києвом Новий рік 2022 настане для жителів Анадира на Камчатці (Східна Росія) та островів Фіджі, Науру, Тувалу.

Звідти через годину святкування перейде до частини Східної Австралії – Сідней, Мельбурн, Канберра і тихоокеанських островів – Вануату, Мікронезія, Соломонові острови.

О 17.00 за київським часом відзначатимуть Новий рік 2022 в Японії, Північній та Південній Кореях. Через годину свято прийде на територію Австралії, на частину Південно-Східної Азії та Китаю. Далі – Індонезія та інші частини Південно-Східної Азії.

О 19.30 за Києвом свято настане у М’янмі, через 30 хвилин – у Бангладеш, Шрі-Ланці та частині Росії (Новосибірськ і Омськ).

31 грудня о 20.15 Новий рік 2022 перенесеться до Непалу, а о 20.30 – до Індії.

О 21.00 до святкування приєднаються мешканці Пакистану, Узбекистану, Туркменістану, Киргизстану та частини Росії (Єкатеринбург, Уфа). Через 30 хвилин Новий рік 2022 настане в Афганістані.

О 22.00 святкування перейде до Вірменії, Азербайджану, частини Росії та Грузії. О 00.00 за київським часом Новий рік 2022 настане в Україні, Греції, Румунії. У цей же період будуть святкувати жителі Фінляндії та Ізраїлю.

1 січня о 1.00 за Києвом Новий рік прийде на території Західної та Центральної Європи, а також частини Африки. Через три години святкуватиме Бразилія.

О 5.30 відзначати Новий рік починають у Ньюфаундленді (Канада), о 6.00 – у Східній Канаді, островах Карибського басейну та частині Південної Африки.

О 7 ранку святкувати починають в Оттаві (Канада) та у США – Вашингтон і Нью-Йорк.

Останніми Новий рік 2022 зустрічають жителі держави Самоа – 1 січня о 13.00 за київським часом.