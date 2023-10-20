У зв’язку з переходом ПЦУ та УГКЦ на новоюліанський календар, дати свят, постів та поминальних днів змістилися на 13 днів назад.
Щоб не забути про важливі події або ж не пропустити піст, варто ознайомитися з новим церковним календарем на 2024 рік.
Загалом у церковному календарі 12 двонадесятих свят. Три з них перехідні, тобто їхня дата щороку змінюється і залежать від святкування Великодня.
Дев’ять інших свят – неперехідні, зі стабільною датою. Також є сім великих свят, які присвячені подіям із життя Ісуса Христа, Богородиці та інших святих.
Свято Світлого Христового Воскресіння у 2024 році припадає на 5 травня. Ця дата є спільною і для тих, хто дотримується юліанського, і для тих, хто живе за новоюліанським календарем.
Двонадесяті перехідні свята у 2024
- 28 квітня – Вербна неділя або Вхід Господній до Єрусалиму;
- 9 травня – Вознесіння Господнє;
- 23 червня – День святої Трійці (Зелені свята, П’ятидесятниця).
Двонадесяті неперехідні свята у 2024
- 6 січня – Богоявлення або Хрещення Господнє;
- 2 лютого – Стрітення Господнє;
- 25 березня – Благовіщення Пресвятої Богородиці;
- 6 серпня – Преображення Господнє;
- 15 серпня – Успіння Богородиці;
- 8 вересня – Різдво Богородиці;
- 14 вересня – Воздвиження Господнього Хреста;
- 21 листопада – Введення в храм Пресвятої Богородиці;
- 25 грудня – Різдво Христове.
Великі свята у 2024
- 1 січня – Обрізання Господнє;
- 24 червня – Різдво Іоанна Предтечі;
- 29 червня – Святих апостолів Петра і Павла;
- 29 серпня – Усікновення глави Івана Предтечі;
- 1 жовтня – Покров Пресвятої Богородиці.
Багатоденні пости у 2024
- Великий піст – з 18 березня до 4 травня;
- Петрів піст – скасовано ( у пресслужбі ПЦУ пояснили цей піст повинен починатися за тиждень після П’ятидесятниці, яка 2024 року припадає на 23 червня, а свято Петра і Павла вже 29 червня, тож потрібних умов для посту не існуватиме);
- Успенський піст – 1 до 14 серпня;
- Різдвяний піст – 15 листопада до 24 грудня.
Одноденні пости у 2024
- 5 січня – Хрещенський Святвечір (Надвечір’я Богоявлення);
- 29 серпня – Усікновення глави Івана Предтечі;
- 14 вересня – Воздвиження Хреста Господнього.
Суцільні тижні – тижні в 2024, коли немає посту
- Святки – з 25 грудня до 4 січня;
- Тиждень Митаря та Фарисея – з 24 до 30 січня;
- Масниця (Сирний тиждень) – з 11 до 17 березня;
- Великодній (Світлий тиждень) – з 5 до 11 травня;
- Троїцький тиждень – з 24 до 30 червня.
Дні особливого поминання покійних у 2024
- 9 березня – Вселенська батьківська субота (м’ясопусна);
- 30 березня – Субота другого тижня Великого посту;
- 6 квітня – Субота третього тижня Великого посту;
- 13 квітня – Субота четвертого тижня Великого посту;
- 14 травня – Радониця;
- 9 травня – Поминання померлих воїнів;
- 22 червня – Троїцька батьківська субота;
- 2 листопада – Димитрівська батьківська субота.
Календар церковних свят 2024 року в Україні на кожен місяць – далі у матеріалі.
Січень 2024
- 1 січня – День святого Василя Великого;
- 5 січня – Хрещенський Святвечір. Пісний день;
- 6 січня – Святе Богоявлення. Хрещення Господнє;
- 12 січня – святої мучениці Татіани;
- 30 січня – трьох святих: Василя Великого, Григорія Богослова, Івана Златоустого.
Лютий 2024
- 2 лютого – Стрітення Господнє.
Березень 2024
- 17 березня – Прощена неділя;
- 18 березня – початок Великого посту;
- 25 березня – Благовіщення Пречистої Діви Марії.
Квітень 2024
- 7 квітня – Благовіщення;
- 28 квітня – Вхід Господній в Єрусалим (Вербна неділя).
Травень 2024
- 4 травня – закінчення Великого посту;
- 5 травня – Великдень, Воскресіння Христове;
- 25 травня – Третє віднайдення глави святого пророка Іоана Хрестителя.
Червень 2024
- 13 червня – Вознесіння Господнє;
- 23 червня – Зіслання святого духа, П’ятидесятниця;
- 24 червня – Святого духа (Пресвята Трійця);
- 29 червня – святих апостолів Петра і Павла.
Липень 2024
- 7 липня – Матері Божої неустанної помочі;
- 15 липня – святого рівноапостольного князя Володимира Великого;
- 25 липня – Успіння святої Анни.
Серпень 2024
- 1 серпня – Перенесення чесного хреста;
- 6 серпня – Преображення Господнє;
- 15 серпня – Успіння Пресвятої Богородиці;
- 19 серпня – Преображення Господнє;
- 29 серпня – Усікновення глави святого пророка Іоана Хрестителя.
Вересень 2024
- 8 вересня – Різдво Пресвятої Богородиці;
- 14 вересня – Воздвиження Чесного і Животворящого хреста Господнього.
Жовтень 2024
- 1 жовтня – Покрова Пресвятої Богородиці.
Листопад 2024
- 8 листопада – Собор архистратига Михаїла;
- 15 листопада – початок Різдвяного посту;
- 21 листопада – Введення в храм Пресвятої Богородиці;
- 30 листопада – святого апостола Андрія Первозванного.
Грудень 2024
- 6 грудня – святого Миколая;
- 9 грудня – Непорочне зачаття Пресвятої Богородиці;
- 25 грудня – Різдво Христове.