У зв’язку з переходом ПЦУ та УГКЦ на новоюліанський календар, дати свят, постів та поминальних днів змістилися на 13 днів назад.

Щоб не забути про важливі події або ж не пропустити піст, варто ознайомитися з новим церковним календарем на 2024 рік.

Загалом у церковному календарі 12 двонадесятих свят. Три з них перехідні, тобто їхня дата щороку змінюється і залежать від святкування Великодня.

Зараз дивляться

Дев’ять інших свят – неперехідні, зі стабільною датою. Також є сім великих свят, які присвячені подіям із життя Ісуса Христа, Богородиці та інших святих.

Свято Світлого Христового Воскресіння у 2024 році припадає на 5 травня. Ця дата є спільною і для тих, хто дотримується юліанського, і для тих, хто живе за новоюліанським календарем.

Двонадесяті перехідні свята у 2024

28 квітня – Вербна неділя або Вхід Господній до Єрусалиму;

9 травня – Вознесіння Господнє;

23 червня – День святої Трійці (Зелені свята, П’ятидесятниця).

Двонадесяті неперехідні свята у 2024

6 січня – Богоявлення або Хрещення Господнє;

2 лютого – Стрітення Господнє;

25 березня – Благовіщення Пресвятої Богородиці;

6 серпня – Преображення Господнє;

15 серпня – Успіння Богородиці;

8 вересня – Різдво Богородиці;

14 вересня – Воздвиження Господнього Хреста;

21 листопада – Введення в храм Пресвятої Богородиці;

25 грудня – Різдво Христове.

Великі свята у 2024

1 січня – Обрізання Господнє;

24 червня – Різдво Іоанна Предтечі;

29 червня – Святих апостолів Петра і Павла;

29 серпня – Усікновення глави Івана Предтечі;

1 жовтня – Покров Пресвятої Богородиці.

Багатоденні пости у 2024

Великий піст – з 18 березня до 4 травня;

Петрів піст – скасовано ( у пресслужбі

Успенський піст – 1 до 14 серпня;

Різдвяний піст – 15 листопада до 24 грудня.

Одноденні пости у 2024

5 січня – Хрещенський Святвечір (Надвечір’я Богоявлення);

29 серпня – Усікновення глави Івана Предтечі;

14 вересня – Воздвиження Хреста Господнього.

Суцільні тижні – тижні в 2024, коли немає посту

Святки – з 25 грудня до 4 січня;

Тиждень Митаря та Фарисея – з 24 до 30 січня;

Масниця (Сирний тиждень) – з 11 до 17 березня;

Великодній (Світлий тиждень) – з 5 до 11 травня;

Троїцький тиждень – з 24 до 30 червня.

Дні особливого поминання покійних у 2024

9 березня – Вселенська батьківська субота (м’ясопусна);

30 березня – Субота другого тижня Великого посту;

6 квітня – Субота третього тижня Великого посту;

13 квітня – Субота четвертого тижня Великого посту;

14 травня – Радониця;

9 травня – Поминання померлих воїнів;

22 червня – Троїцька батьківська субота;

2 листопада – Димитрівська батьківська субота.

Календар церковних свят 2024 року в Україні на кожен місяць – далі у матеріалі.

Січень 2024

1 січня – День святого Василя Великого;

5 січня – Хрещенський Святвечір. Пісний день;

6 січня – Святе Богоявлення. Хрещення Господнє;

12 січня – святої мучениці Татіани;

30 січня – трьох святих: Василя Великого, Григорія Богослова, Івана Златоустого.

Лютий 2024

2 лютого – Стрітення Господнє.

Березень 2024

17 березня – Прощена неділя;

18 березня – початок Великого посту;

25 березня – Благовіщення Пречистої Діви Марії.

Квітень 2024

7 квітня – Благовіщення;

28 квітня – Вхід Господній в Єрусалим (Вербна неділя).

Травень 2024

4 травня – закінчення Великого посту;

5 травня – Великдень, Воскресіння Христове;

25 травня – Третє віднайдення глави святого пророка Іоана Хрестителя.

Червень 2024

13 червня – Вознесіння Господнє;

23 червня – Зіслання святого духа, П’ятидесятниця;

24 червня – Святого духа (Пресвята Трійця);

29 червня – святих апостолів Петра і Павла.

Липень 2024

7 липня – Матері Божої неустанної помочі;

15 липня – святого рівноапостольного князя Володимира Великого;

25 липня – Успіння святої Анни.

Серпень 2024

1 серпня – Перенесення чесного хреста;

6 серпня – Преображення Господнє;

15 серпня – Успіння Пресвятої Богородиці;

19 серпня – Преображення Господнє;

29 серпня – Усікновення глави святого пророка Іоана Хрестителя.

Вересень 2024

8 вересня – Різдво Пресвятої Богородиці;

14 вересня – Воздвиження Чесного і Животворящого хреста Господнього.

Жовтень 2024

1 жовтня – Покрова Пресвятої Богородиці.

Листопад 2024

8 листопада – Собор архистратига Михаїла;

15 листопада – початок Різдвяного посту;

21 листопада – Введення в храм Пресвятої Богородиці;

30 листопада – святого апостола Андрія Первозванного.

Грудень 2024