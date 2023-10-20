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Новий церковний календар: коли великі свята та пости у 2024 році

20 Жовтня 2023, 08:30
Валентина Чорна редакторка стрічки
Великдень, церква, Вербна неділя
Джерело: Depositphotos

У зв’язку з переходом ПЦУ та УГКЦ на новоюліанський календар, дати свят, постів та поминальних днів змістилися на 13 днів назад.

Щоб не забути про важливі події або ж не пропустити піст, варто ознайомитися з новим церковним календарем на 2024 рік.

Загалом у церковному календарі 12 двонадесятих свят. Три з них перехідні, тобто їхня дата щороку змінюється і залежать від святкування Великодня.

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Дев’ять інших свят – неперехідні, зі стабільною датою. Також є сім великих свят, які присвячені подіям із життя Ісуса Христа, Богородиці та інших святих.

Свято Світлого Христового Воскресіння у 2024 році припадає на 5 травня. Ця дата є спільною і для тих, хто дотримується юліанського, і для тих, хто живе за новоюліанським календарем.

Двонадесяті перехідні свята у 2024

  • 28 квітня – Вербна неділя або Вхід Господній до Єрусалиму;
  • 9 травня – Вознесіння Господнє;
  • 23 червня – День святої Трійці (Зелені свята, П’ятидесятниця).

Двонадесяті неперехідні свята у 2024

  • 6 січня – Богоявлення або Хрещення Господнє;
  • 2 лютого – Стрітення Господнє;
  • 25 березня – Благовіщення Пресвятої Богородиці;
  • 6 серпня – Преображення Господнє;
  • 15 серпня – Успіння Богородиці;
  • 8 вересня – Різдво Богородиці;
  • 14 вересня – Воздвиження Господнього Хреста;
  • 21 листопада – Введення в храм Пресвятої Богородиці;
  • 25 грудня – Різдво Христове.

Великі свята у 2024

  • 1 січня – Обрізання Господнє;
  • 24 червня – Різдво Іоанна Предтечі;
  • 29 червня – Святих апостолів Петра і Павла;
  • 29 серпня – Усікновення глави Івана Предтечі;
  • 1 жовтня – Покров Пресвятої Богородиці.

Багатоденні пости у 2024

  • Великий піст – з 18 березня до 4 травня;
  • Петрів піст – скасовано ( у пресслужбі ПЦУ пояснили цей піст повинен починатися за тиждень після П’ятидесятниці, яка 2024 року припадає на 23 червня, а свято Петра і Павла вже 29 червня, тож потрібних умов для посту не існуватиме);
  • Успенський піст – 1 до 14 серпня;
  • Різдвяний піст – 15 листопада до 24 грудня.

Одноденні пости у 2024

  • 5 січня – Хрещенський Святвечір (Надвечір’я Богоявлення);
  • 29 серпня – Усікновення глави Івана Предтечі;
  • 14 вересня – Воздвиження Хреста Господнього.

Суцільні тижні – тижні в 2024, коли немає посту

  • Святки – з 25 грудня до 4 січня;
  • Тиждень Митаря та Фарисея – з 24 до 30 січня;
  • Масниця (Сирний тиждень) – з 11 до 17 березня;
  • Великодній (Світлий тиждень) – з 5 до 11 травня;
  • Троїцький тиждень – з 24 до 30 червня.

Дні особливого поминання покійних у 2024

  • 9 березня – Вселенська батьківська субота (м’ясопусна);
  • 30 березня – Субота другого тижня Великого посту;
  • 6 квітня – Субота третього тижня Великого посту;
  • 13 квітня – Субота четвертого тижня Великого посту;
  • 14 травня – Радониця;
  • 9 травня – Поминання померлих воїнів;
  • 22 червня – Троїцька батьківська субота;
  • 2 листопада – Димитрівська батьківська субота.

Календар церковних свят 2024 року в Україні на кожен місяць – далі у матеріалі.

Січень 2024

  • 1 січня – День святого Василя Великого;
  • 5 січня – Хрещенський Святвечір. Пісний день;
  • 6 січня – Святе Богоявлення. Хрещення Господнє;
  • 12 січня – святої мучениці Татіани;
  • 30 січня – трьох святих: Василя Великого, Григорія Богослова, Івана Златоустого.

Лютий 2024

  • 2 лютого – Стрітення Господнє.

Березень 2024

  • 17 березня – Прощена неділя;
  • 18 березня – початок Великого посту;
  • 25 березня – Благовіщення Пречистої Діви Марії.

Квітень 2024

  • 7 квітня – Благовіщення;
  • 28 квітня – Вхід Господній в Єрусалим (Вербна неділя).

Травень 2024

  • 4 травня – закінчення Великого посту;
  • 5 травня – Великдень, Воскресіння Христове;
  • 25 травня – Третє віднайдення глави святого пророка Іоана Хрестителя.

Червень 2024

  • 13 червня – Вознесіння Господнє;
  • 23 червня – Зіслання святого духа, П’ятидесятниця;
  • 24 червня – Святого духа (Пресвята Трійця);
  • 29 червня – святих апостолів Петра і Павла.

Липень 2024

  • 7 липня – Матері Божої неустанної помочі;
  • 15 липня – святого рівноапостольного князя Володимира Великого;
  • 25 липня – Успіння святої Анни.

Серпень 2024

  • 1 серпня – Перенесення чесного хреста;
  • 6 серпня – Преображення Господнє;
  • 15 серпня – Успіння Пресвятої Богородиці;
  • 19 серпня – Преображення Господнє;
  • 29 серпня – Усікновення глави святого пророка Іоана Хрестителя.

Вересень 2024

  • 8 вересня – Різдво Пресвятої Богородиці;
  • 14 вересня – Воздвиження Чесного і Животворящого хреста Господнього.

Жовтень 2024

  • 1 жовтня – Покрова Пресвятої Богородиці.

Листопад 2024

  • 8 листопада – Собор архистратига Михаїла;
  • 15 листопада – початок Різдвяного посту;
  • 21 листопада – Введення в храм Пресвятої Богородиці;
  • 30 листопада – святого апостола Андрія Первозванного.

Грудень 2024

  • 6 грудня – святого Миколая;
  • 9 грудня – Непорочне зачаття Пресвятої Богородиці;
  • 25 грудня – Різдво Христове.
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