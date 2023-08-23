Ханука – одне з найважливіших юдейських свят, яке відзначають євреї по всьому світу. Подію ще називають Свято вогнів – як символ перемоги добра над злом.

Про історію, традиції та дату святкування Хануки, а також про ханукію, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Історія свята Ханука

Ще у 332 році до н.е місто Юдея добровільно перейшло під владу Олександра Македонського, який не втручався у релігійне життя євреїв, так само як і єгипетські правителі, які прийшли до влади після смерті Македонського.

Проте у 198 році до н. е. єгипетські правителі були розгромлені греками, які почали правити державою.

У 175 році до н.е. до влади прийшов Антіох Єпіфан, який заборонив Тору та єврейські закони, а також дав Єрусалиму свою назву. Також загарбники вдерлися до Храму, який розграбували та спаплюжили.

Юдеї не хотіли миритися з такими змінами, тому почали повстання. Попри малу кількість воїнів та відсутність хорошої зброї, юдеям вдалося витіснити армію Антіоха за межі міста. Протистояння тривало три роки.

Якого числа відзначають Хануку 2023

Зазвичай свято починається 25-го числа єврейського місяця кіслева і триває вісім днів.

– У 2023 році Хануку відзначатимуть з вечора 7 грудня до вечора 15 грудня.

Традиції на Хануку: що таке ханукія та навіщо запалювати свічки

У дні святкування Хануки євреї влаштовують пишні застілля. На столах обовʼязково мають бути присутні страви з рослинною олією.

Зазвичай на Хануку готують оладки, картопляні латкес (страва схожа на деруни), гарбузові пончики суфґанійот, баранину, яловичину тощо.

Найважливіша традиція Хануки – запалювання ханукії. Це дев’ятисвічник, який запалюють протягом восьми днів свята Ханука.

Проте євреї не запалюють одразу усі, протягом 8 днів вони запалюють свічки, щодня додаючи по одній. Тобто на перший день Хануки запалюють одну свічку, на другий – дві, на третій – три і так далі.

Свічки обовʼязково встановлюють справа наліво, а запалюють зліва направо. Запалені перед заходом сонця свічки повинні горіти не менше 30 хвилин після настання темряви.

Ба більше, світло від ханукії заборонено використовувати для побутових справ. Тобто читати чи готувати під свічками ханукії не можна. Після запалювання ханукії необхідно прочитати молитву Галель.

Запалювання ханукії – найважливіша традиція Хануки, тому дотримуватись традиції повинні усі євреї, незалежно від матеріально становища. Після закінчення Хануки юдеї спалюють олію та гноти, які залишилися від ханукії.

Традиція запалювати ханукії зʼявилася після перемоги євреїв над армією Антіоха. Коли юдеї витіснили загарбників з міста, то піднялися на Храмову гору, де знайшли золоту менору і олію.

Але того вогню вистачило б лише на один день. Проте якимось чином полум’я горіло вісім днів і заново освятило храм. Відтоді зʼявилася єврейська мудрість: Трохи світла достатньо для того, щоб розсіяти велику темряву.

Чого не можна робити на Хануку