Ми пережили осінь 2020: реакція соцмереж на перший день зими

1 грудня – перший день зими. У цей день люди діляться надвоє: одні в захоплені очікують Нового року та магічної атмосфери, а інші нарікають на зиму та хочуть тепла.

1 грудня також популярно вітати один одного з першим днем зими. Користувачі інтернету особливо активні у цей день, вони публікують смішні картинки, фотографії снігу, нарікають на 2020 рік та чекають новорічних свят.

Факти ICTV зібрали популярні жарти, зображення та фотожаби щодо першого дня зими.

Читайте: День зимового сонцестояння 2020: коли відбудеться та традиції

Реакція мережі на перший день зими

Привітання з першим днем зими

У перший день зими заведено надсилати один одному привітальні листівки. Зазвичай люди у цей день бажають гарної зими, багато снігу та щастя.

Факти ICTV підготували оригінальні привітання з першим днем зими у картинках, щоб ви могли потішити своїх друзів і рідних.