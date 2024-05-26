Традиційно в останню неділю травня столиця України відзначає свій день народження. Цьогоріч День Києва припадає на 26 число.

Для багатьох українців День Києва є важливим святом, адже кожен має власну історію, пов’язану із цим містом. Хтось народився в столиці, тому кожна вуличка тут нагадує про особливі моменти життя. А для когось переїзд до Києва був мрією, яка стала реальністю.

З нагоди свята ведучі Фактів ICTV розповіли, за що вони люблять Київ, в яких місцях наповнюються енергією та без чого не уявляють столицю України.

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Сергій Кудімов

Сергій Кудімов зізнався, що любить Київ за його драйв. Переїхавши до столиці у 2014 році, ведучий ніби потрапив у фільм на прискореній перемотці, де все навколо летить і несеться.

За словами Кудімова, саме в Києві, під час Помаранчевої революції, він уперше пізнав відчуття нескореності й свободи.

– Люблю Київ – бо тут народився мій син. Люблю за шанс реалізуватися у найкращій у світі професії, за друзів і цікаві знайомства. За відчуття – що я тепер частина шаленого драйву, – поділився ведучий.

Оксана Гутцайт

Оксана Гутцайт вважає Київ не лише своїм домом, а й найкрасивішим містом на планеті. Ведуча любить гуляти вулицями Воздвиженки, потім пройтися через Алею Художників до Скляного мосту, і спуститися до центру.

Однак своїм місцем сили, де оновлюється душа, думки та тіло, Гутцайт називає Видубицький Монастир.

– Київ не уявляю без Андріївської, без Софії, без Михайлівського, без Хрещатику. Не уявляю місто без каштанів та без Бесарабки, це такі всі знакові місця. Ще моє улюблене місце, де я роблю ранкові пробіжки, – Русанівська Набережна. Ну і взагалі, Київ – це ми, це любов, – наголосила Гутцайт.

Вадим Карп’як

Вадим Карп’як свідомо обрав Київ для життя, тому саме в цьому місті він сформувався як особистість.

Ще зі студентських часів улюбленим районом ведучого є Поділ, саме там розташована Києво-Могилянська Академія, де навчався Вадим і його дружина. Ведучий жартома називає Поділ “Мангеттеном Києва”, і вважає цей район ідеальним для життя.

Людям, які проживають не в Києві, Карп’як радить обов’язково побачити Софійський собор, який передає дух міста, а також неоціненний столичний ресурс – Дніпро.

– Київ я не уявляю без Майдану та Контрактової Площі. Це дві точки, без яких місто неможливо уявити, саме мій Київ неможливо уявити, – додав Карп’як.

Петро Дем’янчук

За словами Петра Дем’янчука, Київ відрізняється від інших столиць своїм “характером”. Ведучий бачить це місто сильним, мужнім, бойовим, але водночас привітним.

– Люблю неймовірні краєвиди, які відкриваються з його круч, коли інколи вирушаю своїм маршрутом від Золотих воріт через Майдан, Володимирську гірку, Гончарські схили й до Подолу Андріївським узвозом. Але маршрут можна і змінити, бо в Києві є багато чого подивитись: сам Майдан – місце сили, незламності і свободи всієї країни. Величні Собори та Лавра, та тут кожна вуличка в центрі особлива. Ну і звісно, Київ неможливо уявити без величного Дніпра! – сказав Дем’янчук.

Андрій Ковальський

Андрію Ковальському було достатньо один раз побувати в Києві, щоб закохатися в це місто. Уперше він приїхав у столицю ще учнем, для участі у Всеукраїнському конкурсі 1997 року. Того ж року ведучий перебрався жити до міста.

Ще зі студентських років Ковальський має свої традиції святкування Дня Києва. Раніше в день свята вони з друзями завжди гуляли центральними вулицями. Одна зараз, через війну, ведучий зрідка блукає центром.

– Хрещатик, Майдан, Володимирська гірка, Софія та Михайлівський, Андріївський узвіз, Пейзажна алея… я обожнюю їх, люблю вештатися тамтешніми двориками й щоразу знаходити щось нове, чого не бачив раніше. А ще – багато різних звуків, музики, запахів, які можна вловити лише в центрі. Обов’язково центр міста треба стоптати пішки, подивитися всі музеї й відвівати театри, випити кави в різних кав’ярнях, – сказав ведучий.

За словами Ковальського, зараз йому дуже хочеться потрапити в Урядовий квартал, який закритий від початку повномасштабного вторгнення РФ.