Щорічно 30 березня за церковним календарем в Україні святкують День святого Олексія. У народі кажуть, що в цей день приходить справжнє тепло, тому свято називають ще Днем теплого Олекси. Також цього дня відзначають іменини Олександри, Олексії й Олекси.

Теплого Олекси – що це за свято

У цей день вшановують памʼять преподобного Олексія, що зрікся свого багатства і присвятив себе Богу. Святого поховали у Римі, де він народився.

Вважається, що в цей день зима остаточно поступається місцем весні й на землю приходить справжнє тепло.

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У народі також називають це свято “водотік”, “пролитий глечик” або ж “із гір вода”.

Чого не можна робити на Теплого Олекси

У День преподобного Олексія не можна:

вишивати, шити, вʼязати;

прати;

займатися важкою працею;

давати в борг;

планувати подорож;

сваритися.

Що роблять на Теплого Олексія

У цей день намагаються працювати вранці, що ввечері сідати родинами за столом і проводжати зиму.

виносять картоплю на вулицю, для майбутньої посадки;

ремонтують садівний інвентар;

збирають березовий сік і березові бруньки;

прогрівають вулики на вулиці;

плетуть риболовні сітки;

у храмах моляться преподобному Олексію про вдалий врожай;

полюють.

Що можна сіяти на Теплого Олекси

Цього дня не рекомендується щось садити або ж сіяти. Та вже після Олексія можна сіяти ячмінь, квіти, редиску, горох, моркву, петрушку і різну зелень.