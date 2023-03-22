Щорічно 30 березня за церковним календарем в Україні святкують День святого Олексія. У народі кажуть, що в цей день приходить справжнє тепло, тому свято називають ще Днем теплого Олекси. Також цього дня відзначають іменини Олександри, Олексії й Олекси.
Теплого Олекси – що це за свято
У цей день вшановують памʼять преподобного Олексія, що зрікся свого багатства і присвятив себе Богу. Святого поховали у Римі, де він народився.
Вважається, що в цей день зима остаточно поступається місцем весні й на землю приходить справжнє тепло.
У народі також називають це свято “водотік”, “пролитий глечик” або ж “із гір вода”.
Чого не можна робити на Теплого Олекси
У День преподобного Олексія не можна:
- вишивати, шити, вʼязати;
- прати;
- займатися важкою працею;
- давати в борг;
- планувати подорож;
- сваритися.
Що роблять на Теплого Олексія
У цей день намагаються працювати вранці, що ввечері сідати родинами за столом і проводжати зиму.
- виносять картоплю на вулицю, для майбутньої посадки;
- ремонтують садівний інвентар;
- збирають березовий сік і березові бруньки;
- прогрівають вулики на вулиці;
- плетуть риболовні сітки;
- у храмах моляться преподобному Олексію про вдалий врожай;
- полюють.
Що можна сіяти на Теплого Олекси
Цього дня не рекомендується щось садити або ж сіяти. Та вже після Олексія можна сіяти ячмінь, квіти, редиску, горох, моркву, петрушку і різну зелень.