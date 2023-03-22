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Коли відзначають Теплого Олексія 2023 і що потрібно робити в цей день

22 Березня 2023, 15:38
Асоян Каріна Редакторка сайту Факти ICTV
Свято Теплого Олекси 2023
Джерело: Unsplash

Щорічно 30 березня за церковним календарем в Україні святкують День святого Олексія. У народі кажуть, що в цей день приходить справжнє тепло, тому свято називають ще Днем теплого Олекси. Також цього дня відзначають іменини Олександри, Олексії й Олекси.

Теплого Олекси що це за свято

У цей день вшановують памʼять преподобного Олексія, що зрікся свого багатства і присвятив себе Богу. Святого поховали у Римі, де він народився.

Вважається, що в цей день зима остаточно поступається місцем весні й на землю приходить справжнє тепло.

Зараз дивляться

У народі також називають це свято “водотік”, “пролитий глечик” або ж “із гір вода”.

Чого не можна робити на Теплого Олекси

У День преподобного Олексія не можна:

  • вишивати, шити, вʼязати;
  • прати;
  • займатися важкою працею;
  • давати в борг;
  • планувати подорож;
  • сваритися.

Що роблять на Теплого Олексія

У цей день намагаються працювати вранці, що ввечері сідати родинами за столом і проводжати зиму.

  • виносять картоплю на вулицю, для майбутньої посадки;
  • ремонтують садівний інвентар;
  • збирають березовий сік і березові бруньки;
  • прогрівають вулики на вулиці;
  • плетуть риболовні сітки;
  • у храмах моляться преподобному Олексію про вдалий врожай;
  • полюють.

Що можна сіяти на Теплого Олекси

Цього дня не рекомендується щось садити або ж сіяти. Та вже після Олексія можна сіяти ячмінь, квіти, редиску, горох, моркву, петрушку і різну зелень.

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