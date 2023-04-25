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Коли в Україні святкують День перукаря 2023

25 Квітня 2023, 19:02
Асоян Каріна редакторка стрічки
день перукаря 2023
Джерело: Unsplash

День перукаря в Україні щорічно відзначають 25 квітня. В це професійне свято заведено вітати майстрів і дякувати за їхню клопітку роботу.

Також існує Міжнародний день перукаря, який святкують восени – 13 вересня.

День перукаря: як виникло свято

День перукаря неофіційно святкують з 2000-х років. Ким і коли це свято було засноване – невідомо.

Сама професія виникла ще у Стародавньому Єгипті, а саме в V ст. до н. е. У часи виникнення християнства роботу перукарів виконували лікарі та священники. Лише у ХVІІ ст. професія стала унікальною та перетворилась на окреме заняття.

Ідеї привітання з Днем перукаря 2023

На День перукаря варто дарувати корисні та практичні речі. До прикладу:

  • сертифікат на майстер-клас – цей подарунок корисний як для новачків, так і для досвідчених майстрів;
  • набір фартухів;
  • органайзер для інструментів;
  • професійний фен;
  • професійні засоби для волосся;
  • набір інструментів;
  • косметички;
  • картини в кабінет тощо.

Якщо це близька для вас людина, влаштуйте відпочинок, адже ця професія потребує багато сил.

Ще одним варіантом подарунка є особиста виставка. Якщо ваш перукар мріє організувати власний майстер-клас, ярмарок тощо, допоможіть йому із цим процесом або ж зробіть все самі у вигляді сюрпризу.

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