день перукаря 2023

День перукаря в Україні щорічно відзначають 25 квітня. В це професійне свято заведено вітати майстрів і дякувати за їхню клопітку роботу.

Також існує Міжнародний день перукаря, який святкують восени – 13 вересня.

День перукаря: як виникло свято

День перукаря неофіційно святкують з 2000-х років. Ким і коли це свято було засноване – невідомо.

Сама професія виникла ще у Стародавньому Єгипті, а саме в V ст. до н. е. У часи виникнення християнства роботу перукарів виконували лікарі та священники. Лише у ХVІІ ст. професія стала унікальною та перетворилась на окреме заняття.

Ідеї привітання з Днем перукаря 2023

На День перукаря варто дарувати корисні та практичні речі. До прикладу:

сертифікат на майстер-клас – цей подарунок корисний як для новачків, так і для досвідчених майстрів;

набір фартухів;

органайзер для інструментів;

професійний фен;

професійні засоби для волосся;

набір інструментів;

косметички;

картини в кабінет тощо.

Якщо це близька для вас людина, влаштуйте відпочинок, адже ця професія потребує багато сил.

Ще одним варіантом подарунка є особиста виставка. Якщо ваш перукар мріє організувати власний майстер-клас, ярмарок тощо, допоможіть йому із цим процесом або ж зробіть все самі у вигляді сюрпризу.