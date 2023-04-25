день перукаря 2023

День перукаря в Україні щорічно відзначають 25 квітня. В це професійне свято заведено вітати майстрів і дякувати за їхню клопітку роботу.
Також існує Міжнародний день перукаря, який святкують восени – 13 вересня.
День перукаря: як виникло свято
День перукаря неофіційно святкують з 2000-х років. Ким і коли це свято було засноване – невідомо.
Сама професія виникла ще у Стародавньому Єгипті, а саме в V ст. до н. е. У часи виникнення християнства роботу перукарів виконували лікарі та священники. Лише у ХVІІ ст. професія стала унікальною та перетворилась на окреме заняття.
Ідеї привітання з Днем перукаря 2023
На День перукаря варто дарувати корисні та практичні речі. До прикладу:
- сертифікат на майстер-клас – цей подарунок корисний як для новачків, так і для досвідчених майстрів;
- набір фартухів;
- органайзер для інструментів;
- професійний фен;
- професійні засоби для волосся;
- набір інструментів;
- косметички;
- картини в кабінет тощо.
Якщо це близька для вас людина, влаштуйте відпочинок, адже ця професія потребує багато сил.
Ще одним варіантом подарунка є особиста виставка. Якщо ваш перукар мріє організувати власний майстер-клас, ярмарок тощо, допоможіть йому із цим процесом або ж зробіть все самі у вигляді сюрпризу.